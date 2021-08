Nedostatok čipov sa bude zhoršovať, pretože pandémia zasiahla továrne v Malajzii

dnes 9:31 -

Rastúci počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Malajzii môže ešte viac zhoršiť problémy s nedostatkom polovodičov a ďalších komponentov, ktoré už mesiace brzdia výrobu áut a ohrozujú výrobcov elektroniky.

Aj keď táto krajina v juhovýchodnej Ázii nemá v rámci výroby čipov taký veľký význam ako Taiwan, Južná Kórea alebo Japonsko, v uplynulých rokoch sa stala hlavným centrom testovania a balenia čipov. Svoje závody tam majú viaceré významné firmy, ako sú Infineon Technologies, NXP Semiconductors a STMicroelectronics, ktoré patria medzi kľúčových dodávateľov.

V Malajzii pritom prudko stúpa počet infikovaných, čo ohrozuje plány na zrušenie blokády a obnovenie plnej výrobnej kapacity.

Automobilka Ford Motor minulý týždeň oznámila, že dočasne zastaví výrobu obľúbeného pickupu F-150 v jednom americkom závode pre "nedostatok polovodičov v súvislosti s pandémiou v Malajzii".

Úrady v ázijskej krajine sa snažia urýchliť odhaľovanie ohnísk nákazy a niektorým výrobcom udelili výnimky v snahe udržať hospodárstvo na dobrej ceste.

Kľúčové firmy mohli počas júnových blokád pokračovať v prevádzke so 60 % pracovnej sily a budú sa môcť vrátiť späť na 100 %, keď budú mať viac ako 80 % zamestnancov úplne očkovaných. Ale zároveň podľa neoficiálnych pravidiel sa továrne musia na dva týždne úplne zatvoriť, aby sa mohli vydezinfikovať, ak sa novým koronavírusom nakazia viac ako traja zamestnanci. V krajine sa pritom šíri variant delta, ktorý je oveľa nákazlivejší a ťažko zastaviteľný.

To by mohlo vážne zasiahnuť mnohé veľké spoločnosti, ktoré majú továrne s niekoľkými tisíckami zamestnancov. STMicro a Infineon, kľúčoví dodávatelia pre automobilový priemysel, už museli zatvoriť niektoré prevádzky. Problémy v Malajzii by tak mohli ešte zhoršiť nedostatok polovodičov, ktorý už dosiahol krízové úrovne.

Podľa výskumnej spoločnosti Susquehanna Financial Group sa dodacie lehoty na čipy, od objednania polovodičov po prevzatie dodávky, v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o viac ako osem dní na 20,2 týždňa. To je najdlhšia čakacia lehota od začiatku sledovania údajov v roku 2017.

Úloha Malajzie ako primárnej základne na testovanie a balenie čipov je veľmi významná, pretože ide o posledné kroky pri výrobe polovodičov. Akékoľvek narušenie kdekoľvek v dodávateľskom reťazci pritom zasiahne celý "ekosystém".

Podľa údajov ministerstva priemyslu predstavujú elektronika a elektrické výrobky 39 % celkového vývozu z Malajzie. Očkovanie je preto rozhodujúce na zabezpečenie dôležitej úlohy Malajzie v dodávateľskom reťazci. Podľa ministerstva zdravotníctva dostalo približne 57 % z celkovej populácie najmenej jednu dávku vakcíny.

Úradníci spolupracujú s veľkými spoločnosťami na tom, aby pri očkovaní uprednostnili ich personál.

Napriek tomu spoločnosť Infineon v auguste varovala, že problémy vo výrobe v Malajzii budú aj v súčasnom štvrťroku pravdepodobne naďalej ovplyvňovať tržby. Generálny riaditeľ (CEO) Reinhard Ploss odhadol ich celkový vplyv na "vysoké dvojciferné" milióny eur, hoci očakáva, že závody v krajine by mohli už koncom mesiaca dosiahnuť "normálnu" kapacitu.

Ďalšia z firiem STMicro musela nedávno pre pandémiu zastaviť na 11 dní výrobu v závode v Muare. Podľa finančného riaditeľa Lorenza Grandiho tento incident zníži schopnosť spoločnosti splniť dodávky, čo ovplyvní jej tržby aj hrubú maržu.