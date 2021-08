Dosiahla ropa svoj vrchol? Týždeň vo svete  

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Do konca roka mierne korekcie

Ropa Brent, ako aj americká ľahká ropa WTI, sa v posledných mesiacoch pohybuje v širšom pásme medzi 60 – 75 USD za barel. Pravdepodobne sme tak videli krátkodobý cenový vrchol. Predikcie hovoria, že dopyt po rope by mal do konca roka mierne rásť, a to zhruba o 3,5 mil. barelov ropy denne. Na opačnej strane, Rusko a OPEC plánujú postupne zvyšovať svoju produkciu o takmer 3,4 mil. barelov ropy denne, čo by malo pokryť dopyt, ale udržať ceny na približne rovnakých úrovniach a trh s ropou by mal ostať naďalej „tesnený“. Neočakáva sa výrazná zmena zásob od súčasných úrovní. Podobný názor na celú situáciu majú aj analytici z Wall Street, ktorí očakávajú, že koncom roka sa bude ropa obchodovať za približne 70 dolárov za barel. Investori budú sledovať jesennú vlnu koronavírusu. Ak by došlo k zatváraniu ekonomík a obmedzeniu mobility, malo by to negatívny vplyv na ceny ropy a vytváralo by to tlak v ROPEC na znižovanie produkcie. Ak by sa dohodli na dočasnom znížení produkcie, nemuseli by sme vidieť ani zásadný pokles cien. Súčasné ceny kartelu vyhovujú, a preto sa budú snažiť mierne reagovať na zmeny v dopyte.







Európsky luxus v zajatí čínskych regulácií

Čínski regulátori v poslednom polroku výrazne zasahujú do domáceho podnikateľského prostredia a tlačia na veľké spoločnosti protimonopolnými opatreniami v snahe zvýšiť hospodársku súťaž. Práve firmy typu Alibaba či Tencent mali „navrch“ oproti menším dodávateľom či odberateľom a v neposlednom rade aj voči koncovým zákazníkom. Peking ohlásil aj boj proti rastúcej príjmovej nerovnosti, pretože nožnice medzi bohatými a chudobnými sa čoraz viac otvárajú. Čína je aktuálne na druhom mieste v počte miliardárov s číslom 626. Medzi rokmi 2019 až 2020 sa ich počet takmer zdvojnásobil. V krajine žije zhruba 7 miliónov ľudí s čistým finančným majetkom nad 1 mil. eur. Čína je v týchto ukazovateľoch tesne za USA, je však vysoko pravdepodobné, že v najbližších rokoch sa prebojuje na vrchol rebríčka. Ohlásenie snahy stierať príjmové nerovnosti si však už vyžiadalo prvé obete. Práve čínski boháči si potrpia na luxusné európske módne značky. V čínskej kultúre nejde len o okrajový statusový symbol, ako tomu býva na západe. Ide o vyjadrenie úspechu a pozície víťaza v spoločnosti, prostredníctvom luxusnej spotreby. Akcie LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A v reakcii na oznámenia čínskeho politbyra klesli o -13,6 %. Podobný osud stretol aj francúzsku spoločnosť Kering, ktorá zastrešuje značky ako Gucci alebo Yves Saint Laurent. Jej akcie poklesli o takmer -18 %.







Očakávaný rast inflácie

Nový týždeň prinesie výsledky európskej inflácie, ktorá by mala naďalej rásť. Analytici predpokladajú medziročnú mieru inflácie na 2,7 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu (2,2 %) by išlo o ďalšie výraznejšie zvyšovanie cien v eurozóne. Začiatok nového mesiaca prinesie tradične aj dáta z amerického trhu práce, ktoré budú zverejnené v piatok. Očakáva sa pokles miery nezamestnanosti z 5,4 % na 5,2 %. Pre centrálnu banku by išlo o signál, že ekonomika sa uzdravuje.