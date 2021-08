A. P. Moller-Maersk si objednala 8 lodí na uhlíkovo neutrálny metanol

dnes 11:31 -

Dánska lodiarska a ropná spoločnosť A. P. Moller-Maersk v utorok oznámila, že si objednala osem plavidiel na uhlíkovo neutrálny metanol, aby urýchlila dekarbonizáciu svojej flotily a uspokojila zvýšený dopyt zákazníkov po ekologickejšej doprave.

A. P. Moller-Maersk sa zaviazala, že v rámci obnovy svojej flotily bude objednávať iba plavidlá, ktoré môžu používať uhlíkovo neutrálne palivo, pretože sa snaží dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050. Keďže životnosť plavidiel je zvyčajne 20-35 rokov znamená to, že by mohla mať uhlíkovo neutrálnu flotilu do roku 2030.

Osem lodí, z ktorých každá unesie 16.000 kontajnerov, vyrobí juhokórejská spoločnosť Hyundai Heavy Industries a očakáva sa, že budú dodané do roku 2024.

Spoločnosť Maersk tiež uviedla, že viac ako polovica z jej 200 najväčších zákazníkov vrátane amerických gigantov Amazon, Disney a Microsoft si už stanovila alebo je v procese stanovovania cieľov na zníženie emisií vo svojom dodávateľskom reťazci.

„Táto objednávka dokazuje, že uhlíkovo neutrálne riešenia sú už k dispozícii v rámci všetkých segmentov kontajnerových plavidiel a že Maersk je odhodlaný podporovať rastúci počet našich zákazníkov, ktorí sa snažia dekarbonizovať svoje dodávateľské reťazce,“ uviedol generálny riaditeľ Maersk Soren Skou vo vyhlásení.

Na približne 90 % svetového obchodu prepravovaného po mori sa globálna lodná doprava podieľa takmer 3 % na svetových emisiách oxidu uhliťitého (CO2).

Nové plavidlá budú vybavené motormi na tzv. zelený metanol, ktorý sa vyrába z obnoviteľných zdrojov, ako je biomasa a slnečná energia, a tiež zásobníkmi na bežné palivo, pretože na trhu stále nie je k dispozícii dostatok uhlíkovo neutrálneho paliva.

Dánska firma tento mesiac uviedla, že podpísala zmluvu o zabezpečení zeleného metanolu na prevádzku svojej prvej uhlíkovo neutrálnej lode v roku 2023, čo je prvým krokom k vyriešeniu problémov spojených s adekvátnymi dodávkami.