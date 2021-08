Spoločnosť Rheinmetall získala dve zákazky na protitlakové ventily

dnes 17:01 -

Spoločnosť Rheinmetall získala dve zákazky na spätné tlakové ventily pre úžitkové vozidlá. Jednu si objednal výrobca motorov z Číny. Druhú zákazku zadal spoločnosti juhoamerický zákazník.

V prípade Číny ide o inteligentné elektronicky komutované spätné ventily pre 12-litrové vznetové motory. V prípade juhoamerickej zákazky ide o spätné tlakové ventily s pulzovou šírkovou moduláciou pre motory s objemom 3,8 a 4,5 či 6,7 litra.

Dodávka dielov určených pre Čínu sa uskutoční v rokoch 2021 až 2025. Tam sa budú vyrábať aj ventily. Diely určené pre Južnú Ameriku sa budú vyrábať v závode spoločnosti v Ústí nad Labem a dodané budú v období rokov 2022 až 2027. Hodnota oboch zákaziek dohromady predstavuje 37 miliónov eur bez DPH. O koordináciu sa postará dcérska spoločnosť Rheinmetall Pierburg GmbH z Neuss, špecialista skupiny na ekologicky šetrné komponenty súvisiace s emisiami.

Protitlakové ventily by mali pomáhať znižovať emisie výfukových plynov motora a optimalizovať spotrebu paliva. Ventily sú integrované do riadiaceho systému motora prostredníctvom rozhraní špecifických pre zákazníka, pričom flexibilné prispôsobenie geometrie príruby umožňuje inštaláciu ventilov do rôznych typov vozidiel. Okrem toho sú teraz k dispozícii aj koncepcie elektromotorov prispôsobené rozličným požiadavkám na životnosť.