R. Fico vidí snahu o dosadenie I. Mikloša za guvernéra NBS, koalícia to odmieta

dnes 15:46 -

Zatiaľ čo predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vidí za výzvami na odstúpenia guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra snahu o jeho nahradenie bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom, vládna koalícia takéto obvinenia odmieta. Kažimír by podľa nich mal vyvodiť politickú zodpovednosť za to, že počas jeho pôsobenia na čele ministerstva financií malo v tomto rezorte dochádzať ku korupcii. Na odstúpenie už Kažimíra vyzvali v uplynulých dňoch zástupcovia strany Za ľudí a hnutia OĽANO.

„K splašeným vyjadreniam Roberta Fica sa vyjadrovať nebudeme, pretože je zjavné, že tento človek je už schopný naozaj povedať hocičo, len aby odvrátil pozornosť od svojich megakáuz,“ uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia OĽANO. Vážne pochybnosti o morálnej spôsobilosti Kažimíra na poste guvernéra NBS podľa neho vyplývajú z podozrení na účasti v kriminálnych schémach počas vlád Smeru-SD, o ktorých v súčasnosti pred vyšetrovateľmi vypovedajú mnohí bývalí verejní funkcionári. „Preto si myslíme, že pozícia Petra Kažimíra je neudržateľná, avšak otázkou jeho nástupcu sa nateraz nezaoberáme. Každopádne, post guvernéra NBS by mal zastávať človek s vysokými morálnymi aj odbornými kvalitami,“ dodal Dojčan.

Možnosť, že by s Ivanom Miklošom o zmene na poste guvernéra rokovalo, odmietlo aj hnutie Sme rodina, a tiež strana Za ľudí. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že pri otázke k pôsobeniu Petra Kažimíra je dôležité, aby bola dôsledne vyhodnotená jeho zodpovednosť za fungovanie jeho bývalých podriadených. „Z doteraz známych informácií ale vyplýva jeho politická spoluzodpovednosť za dlhé roky fungovania korupčného systému ´našich ľudí´“, uviedla Remišová.

Otázky súvisiace s majetkovými pomermi Kažimíra, ako aj jeho prípadnou trestnoprávnou zodpovednosťou musia byť podľa šéfky Za ľudí predmetom nezávislého a dôsledného preskúmania zo strany príslušných orgánov. „V súčasnosti je otázka jeho zotrvania na poste guvernéra NBS skôr otázkou politickej kultúry a základnej sebareflexie pána Kažimíra,“ myslí si Remišová.

Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Roman Foltin na sociálnej sieti tvrdí, že teória o nominácii Ivana Mikloša na post guvernéra NBS je len na odpútanie pozornosti. „Podstatné je niečo úplne iné. Smer sa bojí a Robert Fico podporou Petra Kažimíra chráni Jána Počiatka. Práve to je ten hlavný dôvod, pretože keby Peter Kažimír začal vypovedať, v base by skončil najvernejší kamarát Roberta Kaliňáka a až vtedy by padla väčšina oligarchov, ktorí stoja za Smerom,“ dodal Foltin.