Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 31. týždni 2021:Brusel 2. augusta - Európska únia (EÚ) ponechá svoje clá na americkú bionaftu ešte ďalších päť rokov. Dospela totiž k záveru, že ich odstránenie by pravdepodobne viedlo k nárastu dovozu za umelo nízke ceny. Clá, ktoré sa datujú od roku 2009, sa predlžujú do roku 2026, uviedol v pondelok oficiálny vestník EÚ. Európska komisia, ktorá prípad preskúmala, dospela k záveru, že americkí výrobcovia by mohli zvýšiť svoju kapacitu na plný výkon a presmerovať časť exportu bionafty z menej ziskových trhov do EÚ, najväčšieho trhu na svete.Washington 3. augusta - Medzinárodný menový fond (MMF) bezprecedentne zvýšil svoju finančnú silu. Rada guvernérov schválila hotovostnú injekciu vo forme Špeciálnych práv čerpania (SDR) vo výške 650 miliárd USD. Finančná injekcia má umožniť MMF napríklad poskytnutie pomoci na prekonanie koronakrízy rozvíjajúcim sa a rozvojovým krajinám bez toho, aby sa zvyšovalo ich zadlženie. Na tento účel by malo ísť približne 275 miliárd USD.Brusel 3. augusta - Európska komisia (EK) vyplatila v utorok Belgicku, Luxembursku a Portugalsku takmer tri miliardy eur v rámci predbežného financovania ich národných plánov obnovy a odolnosti. Komisia formou predbežného financovania vyplatila Belgicku 770 miliónov eur, Luxembursku 12,1 milióna eur a Portugalsku 2,2 miliardy eur. Ide o prvé tri krajiny EÚ, ktoré dostanú predbežné financovanie v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je hnacím motorom multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). Na RRF bolo vyčlenených 723,8 miliardy eur.Praha 5. augusta - Česká národná banka (ČNB) druhýkrát po sebe sprísnila menovú politiku. Banková rada ČNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 0,75 %. Lombardná sadzba stúpla o 50 bázických bodov na 1,75 % a diskontná sadzba zostala na úrovni 0,05 %.Washington 6. augusta - V ekonomike USA sa v minulom mesiaci vytvorilo výrazne viac nových pracovných miest, než sa očakávalo. A to aj napriek obavám zo šírenia delta variantu nového koronavírusu. Zotavovanie na trhu práce bolo podporené oživovaním ekonomickej aktivity a mobility spotrebiteľov. Firmy však majú problém s nedostatkom pracovnej sily. Miera nezamestnanosti klesla na 5,4 % z 5,9 % v júni, pričom ekonómovia predpovedali zníženie len na 5,7 %.