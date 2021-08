Alstom získal od talianskych železníc Trenitalia objednávku na dodávku vlakov

dnes 15:46 -

Francúzsky koncern Alstom získal od talianskej štátnej železničnej spoločnosti Trenitalia objednávku na dodávku 150 regionálnych vlakov. Hodnota kontraktu predstavuje 910 miliónov eur, uviedol v piatok Alstom.

Vlaky budú vyrobené v závodoch Alstomu v Lombardii a v Bologni. Vlaky budú zodpovedať najnovším ekologickým štandardom a budú na 97 % recyklovateľné. V porovnaní so staršími vlakmi umožnia zníženie emisií približne o 30 %. Vybavené budú videomonitorovaním a bezdrôtovým pripojením na internet.

Taliansko chce na ich kúpu použiť peniaze z fondu obnovy Európskej únie (EÚ), ktoré sú určené na veľké infraštruktúrne projekty. Časť z týchto peňazí sa použije na modernizáciou železničnej siete. Vďaka tomu by sa počet cestujúcich železnicou mal zvýšiť o 10 % a objem tovarov o 30 %, uvádza sa v talianskom pláne obnovy, ktorý odobrila Európska komisia (EK).

Do modernizácie talianskych železníc by sa v najbližších rokoch malo investovať 25 miliárd eur, a to nielen do vysokorýchlostných tratí, ale aj do regionálnych liniek. Takisto sa počíta s rekonštrukciou 48 staníc. Tieto investície do železníc by mali vytvoriť 20.000 nových pracovných miest.