Flash analýza: Materiálová kríza tlačí hore ceny vo výrobnej sfére, aj konečné ceny pre spotrebiteľov

V prvom rade ide o nedostatok čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Podľa mnohých odhadov budú chýbajúce čipy trápiť automobilky minimálne do konca tohto roka. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek. Trh hlási aj problémy s nedostatkom plechov, kovov, dreva, skla a aj stavebných materiálov.



Materiálová kríza je spôsobná hlavne zabrzdením výroby počas krízy a pomalším rozbiehaním výroby po pandémii. Mnohí svetoví producenti napríklad chemických produktov či plastov čelili počas krízy problémom s výrobou kvôli karanténnym opatreniam a nedostatku zamestnancov schopných nastúpiť do práce. To sa aktuálne odzrkadľuje aj na nízkych skladových zásobach u výrobcov, v dôsledku čoho nestíhajú uspokojovať dopyt. Slabá ponuka a rastúci dopyt tlačia na rast cien týchto produktov a materiálov.



Zvyšovanie cien výrobných vstupov a stavebných materiálov signalizujú aj dáta Štatistického úradu SR. Podľa indexu cien vo výrobnej sfére (PPI inflácia) sa ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v júni medziročne zvýšili o 3,6 % (v máji dosiahli podobný rast o 3,5 %). Ešte začiatkom roka boli ale priemyselné ceny nižšie ako vlani. Medzimesačne, teda v porovnaní s májom, sav júni priemyselné ceny zvýšili o 0,2 %.



V rámci priemyselnej výroby výrazným medziročným tempom rastú hlavne ceny rafinovaných ropných produktov (cca o 50 %) a chemických výrobkov (o cca 30 %). Dvojciferný medziročný rast ale zaznamenali aj drevené a papierové výrobky (o 13 %) a kovy a kovové výrobky (o 11 %). Výrazne drahšie ako vlani sú aj stabené materiály, a to o 9 %. Práve drahšie stavebné materiály spôsobujú, že opravy a rekonštrukcie bytov či domov nás vychádzajú o dosť drahšie. A samozrejme sa takto zvyšujú aj náklady na výstavbu novostavieb, čo bude postupne tlačiť nahor aj ceny nehnuteľností na realitnom trhu.

Rastúce priemyselné ceny tlačia nahor aj spotrebiteľskú infláciu

Rastúce ceny priemyselných výrobcov tlačia nahor aj konečné ceny pre spotrebiteľov, čo spôsobuje aj citeľné zvyšovanie spotrebiteľskej inflácie. Júnová CPI inflácia dosiahla vysoký rast o 2,9 %, čo je najvyššia úroveň od februára 2020, teda ešte z obdobia pred pandémiou. Pod rast inflácie sa v súlade s našimi očakávaniami výrazne podpísali potraviny. Okrem nich ale k vyššej inflácii prispievala aj drahšia ropa, zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a rastúce ceny priemyselných výrobkov a stavebných materiálov.

Akú infláciu ďalej očakávame?

Očakávame, že rast cien priemyselných výrobcov bude citeľný aj v nasledujúcich mesiacoch, pod čo sa bude podpisovať hlavne nedostatok viacerých surovín a materiálov na globálnom trhu. Zvyšovať sa bude aj spotrebiteľská inflácia. Za celý tento rok ju očakávame na úrovni okolo 2 %, prípadne môže byť aj mierne vyššia.



Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank.