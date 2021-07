Štát predal nevyužívané pozemky v priemyselnom parku Voderady

dnes 11:16 -

Voľné a nikdy nevyužívané pozemky v priemyselnom parku vo Voderadoch, ktoré štát pred viac ako 14 rokmi pripravil pre spoločnosť Samsung, sa podarilo predať. Investor za približne sedem hektárov pozemkov s pripravenou infraštruktúrou zaplatil 2,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty a plánuje tam rozšírenie svojho podnikania na Slovensku. V stredu o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, meno investora však nespresnilo.

Transakciu rezort hospodárstva realizuje prostredníctvom štátnej firmy MH Invest II. „Veľmi ma teší, že napriek spomaleniu rastu ekonomiky pre koronakrízu sa nám podarilo nájsť zahraničného investora. Ten už na Slovensku pôsobí a má záujem o rozšírenie svojej činnosti a aj o zvýšenie počtu zamestnancov,“ vysvetlil konateľ spoločnosti MH Invest II Ladislav Matejka. I keď názov spoločnosti, ktorá pozemky odkúpila, vzhľadom na obojstrannú dohodu Matejka neuviedol, podľa denníka Hospodárske noviny ide o trnavského výrobcu bazénov Reku, ktorý je dcérskou firmou spoločnosti so sídlom v Geeste v Dolnom Sasku.

V priemyselnom parku Voderady pôsobia aj iné firmy. MH Invest II po tomto predaji ešte zostalo vo vlastníctve 24.000 štvorcových metrov pozemkov. „Sme v rokovaní s ďalšími spoločnosťami, ktoré tiež prejavili záujem o pôsobenie v tomto priemyselnom parku,“ uviedol Matejka. Konateľ MH Invest II zároveň zdôraznil, že jeho cieľom po nástupe do funkcie bolo ukázať, že so štátnym majetkom sa dá hospodáriť efektívne. Chcú tiež napomôcť k vytváraniu nových pracovných miest. „Verím, že tak ako sa nám to podarilo v tomto prípade, budeme aj vďaka podpore zo strany MH SR úspešní i pri ďalších rozbehnutých projektoch na východe Slovenska a v menej rozvinutých regiónoch,“ dodal.