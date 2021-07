Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 29. týždni 2021:

Bratislava 20. júla - Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júni na úrovni 7,76 %, čo bol oproti máju pokles o 0,16 percentuálneho bodu (p. b.). Informovalo o tom v utorok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Medzimesačne sa znížil počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce. V júni úrady evidovali 212.635 takýchto osôb, čo bolo o 4527 ľudí menej ako v máji.Bratislava 21. júla - Agrosektor dostane cez tzv. 2. pilier najbližších päť rokov 285 miliónov eur navyše. V súčasnosti je spolufinancovanie na úrovni 25,7 %, od roku 2023 by malo byť na úrovni 36,9 %. Informoval o tom po stredajšom rokovaní vlády minister financií Igor Matovič (OĽANO) za účasti ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO).Bratislava 21. júla – Európsky orgán práce (ELA) bude Slovenskej republike platiť do novembra 2031 za prenájom priestorov na Landererovej 12 v Bratislave symbolické jedno euro ročne. Vyplýva to z návrhu zmluvy o podnájme nebytových priestorov pre Európsky orgán práce v Bratislave, ktorý v stredu schválila vláda. Po tomto termíne by malo podnájomné kopírovať výšku nájomného, ktorú platí MH Invest. Štát sa zaviazal, že na zriadenie ELA poskytne príspevok na krytie štandardného vybavenia kancelárie a iných vylepšení až do výšky 3,5 milióna eur. Ďalších maximálne 18,4 milióna eur poskytne Slovensko na krytie nákladov na prenájom za prvých desať rokov nájmu budovy.Bratislava 21. júla - Eurofondy programového obdobia 2014 až 2020 sa ku koncu júna čerpali asi na 46 %. Vyplýva to z materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu kabinet vzal na vedomie.Bratislava 22. júla - Návštevnosť hotelov a penziónov na Slovensku v máji tohto roka rástla, stále však vystúpila len na 22 % úrovne pred pandémiou. Vo štvrtok o tom Informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu navštívilo v máji takmer 120.000 osôb, v ubytovacích zariadeniach strávili návštevníci 376.500 nocí. Boli to dvojnásobné hodnoty predošlého mesiaca a trojnásobné hodnoty ako pred rokom, ale minuloročný máj a apríl tohto roka zaznamenali rekordné prepady pod vplyvom opatrení prijatých proti pandémii ochorenia COVID-19.Bratislava 22. júla – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie rizika šírenia afrického moru ošípaných (AMO). Agrorezort chce znížiť stavy diviačej populácie o 100.000 kusov. Mäso zo zdravých jedincov sa má objaviť na pultoch slovenských obchodov. Informoval o tom vo štvrtok šéf MPRV Samuel Vlčan (nominant OĽANO).