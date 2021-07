Fitch zlepšila výhľad ratingu Saudskej Arábie

dnes 18:16 -

Ratingová agentúra Fitch potvrdila rating Saudskej Arábie a zároveň zlepšila jeho výhľad. Ako dôvod uviedla vyššie ceny ropy, od ktorej je ekonomika krajiny stále silne závislá, ale aj pokračujúce kroky vlády na zlepšenie stavu verejných financií.

Fitch informovala, že rating Saudskej Arábie potvrdzuje na úrovni A. Zároveň dodala, že výhľad ratingu zvyšuje z negatívneho na stabilný. To znamená, že v dohľadnom čase by sa rating krajiny nemal meniť.

Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, zaznamenala minulý rok dvojitý úder, keď ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu a zároveň prudký pokles cien ropy. Situácia v ekonomike sa však v posledných mesiacoch výrazne zlepšila, keďže obmedzenia prijaté proti šíreniu nového koronavírusu sa postupne začali uvoľňovať a dopyt po rope vzrástol.

Rozpočtový deficit krajiny vyskočil v minulom roku na 11,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 4,5 % HDP v roku 2019. Podľa agentúry Fitch však zvýšenie schodku nebolo také výrazné ako po prepade cien ropy na prelome rokov 2014 a 2015, a to najmä vďaka fiškálnym reformám v Saudskej Arábii.

Fitch odhaduje, že cena ropy Brent by mala za tento rok dosiahnuť v priemere 63 USD (53,35 eura) za barel (159 litrov). V takom prípade by tohtoročný rozpočtový schodok Saudskej Arábie mal podľa agentúry dosiahnuť 3,3 % HDP. To je ešte priaznivejší odhad, než zverejnila vláda. Tá počíta tento rok s poklesom rozpočtového deficitu na 4,9 % HDP.