Prehľad minimálnych miezd: Na Slovensku tento rok vzrástla o viac ako 7 %, ide o druhý najvyšší nárast v únii

Zdroj: Fingo

Foto: getty images

dnes 15:53 -

Slovenská minimálna mzda, ktorá sa tento rok dostala na úroveň 623 eur v hrubom, vzrástla medziročne o 7,4 %. V rámci 27 krajín Európskej únie ide o druhý najvyšší medziročný rast, pričom nás predbehla len Litva s rastom minimálnej mzdy na úrovni 16,3 %. Tamojšia minimálka sa dostala na úroveň 500 eur v hrubom. Dôvodom tak výrazného rastu bolo, že v Litve sa nezvyšovala minimálka predošlé tri roky. U nás je to naopak, nakoľko od roku 2017 ide o skokové nárasty. Slovensko má vyššiu minimálnu mzdu aj v porovnaní s krajinami V4. Napríklad v susednej Českej republike tento rok vzrástla minimálka o 0,8 % na 579 eur v hrubom, v Poľsku o 0,5 percenta na 614 eur a v Maďarsku sa dokonca znižovala o 4,1 % na 467 eur v hrubom.



Ak sa však porovnáme s Luxemburskom, tam síce medziročne vzrástla mzda len o 2,8 %, avšak minimálka je na úrovni 2202 eur v hrubom mesačne. V rámci únie patríme k druhej najchudobnejšej skupine krajín, v ktorých sa minimálna hodinová mzda pohybuje od 2,50 do 5 eur na hodinu. „Stále sa nám nedarí dohnať západnú Európu vo výške platov. Priemerná výška slovenských miezd dosahuje iba 25 - 40 percent miezd vyplácaných v Nemecku. U nás síce medziročne hodinový náklad práce vzrástol o 7 percent, ale suma 13,4 eura za hodinu zďaleka nedosahuje úroveň v západných štátoch. V roku 2020 sa priemerné hodinové náklady v únii, bez započítania verejnej správy, pohybovali na úrovni 28,5 eur, v eurozóne to bolo 32,3 eur, v porovnaní s 27,7 eur v roku 2019 a 31,4 eur v roku 2019,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



V kategórii minimálnej mzdy nad 1 500 eur v hrubom sa nachádzajú okrem Luxemburska aj Francúzi (1 555 eur), Nemci (1 610 eur), Belgičania (1 626 eur), Holanďania (1 685 eur) či Íri (1 724 eur). Južanské krajiny väčšinou majú minimálnu mzdu do 800 eur, konkrétne v Grécku je na úrovni 758 eur (rovnako ako rok predtým), v Portugalsku 776 eur, ale v Španielsku sa tento rok vyšplhala nad hranicu 1000 eur (1 108 eur). Krajiny ako Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Taliansko, Švédsko a Nórsko nemajú zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Tú si určujú jednotlivé firmy zvlášť v rámci kolektívneho vyjedávania.



Na Slovensku poberajú minimálnu mzdu približne štyri percentá Slovákov, čo predstavuje zhruba 217- tisíc ľudí. Zaujímavosťou je, že rozdiely v minimálnych mzdách v členských štátoch EÚ sú po zohľadnení rozdielov v cenovej hladine podstatne menšie ako vlani. Minimálna mzda v členských štátoch s nižšou cenovou hladinou sa pri vyjadrení parity kúpnej sily relatívne zvýšila a, naopak, je relatívne nižšia v krajinách s vyššími cenovými hladinami.



„Napríklad v susednom Rakúsku majú v priemere minimálne mzdy vo firmách na úrovni 1873 eur. V rámci kolektívneho vyjednávania si Taliani vydobyli mzdu 1476 eur v hrubom, a napríklad Nórsku prevyšuje hranicu 2,5-tisíc eur. To je dvakrát vyššia suma ako u nás priemerná mzda vyplácaná zamestnancovi.

Na Slovensku sa výška minimálnej mzdy vypočítava podľa automatického vzorca. Predstavuje 57 percent z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. V nominálnom vyjadrení ide o sumu 623 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda je v roku 2021 vo výške 3,580 eura,“ doplnila Buchláková.