Pandémia znížila zisky firiem takmer o pätinu

Zisky firiem sa vlani vplyvom pandémie nového koronavírusu medziročne znížili v priemere o 19,4 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat vytvorenej na základe účtovných závierok takmer 230.000 spoločností. Oproti roku 2019 vlani výrazne vzrástol počet firiem v strate aj počet firiem s nulovým ziskom.

„Pandémia nového koronavírusu sa významne podpísala pod medziročný pokles tržieb o 6,5 % a pokles zisku o 19,4 %. Zároveň narástol počet firiem v strate o 14,5 % a počet firiem dosahujúcich nulový zisk o 33 %,“ uviedla Miriama Pudišová zo spoločnosti FinStat.

Najzasiahnutejšie je podľa analýzy odvetvie cestovného ruchu a gastra. To bolo značne postihnuté opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, čo sa podpísalo pod najväčší medziročný pokles tržieb o 41,3 %, pokles EBITDA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov) o 96,1 % a zisku o 53,1 %.

Významný medziročný pokles zisku, a to o 48,9 %, zaznamenalo aj odvetvie automobilového priemyslu. Najvyšší medziročný nárast straty alebo prepad zo zisku do straty zaznamenali odvetvia hazardu, a to o 166,8 %, financií o 153,3 % či sprostredkovania o 131,8 %.

Pokles tržieb a ziskovosti firiem sa prejavil aj na výške dane z príjmu týchto spoločností. Tá medziročne klesla o 2,1 % na 2,46 miliardy eur z predchádzajúcich 2,512 miliardy eur. Firmám zároveň klesli o 0,9 % osobné náklady, ale naopak, o 3,7 % vzrástli bankové úvery.