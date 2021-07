Európska banka pre obnovu a rozvoj už nebude investovať do prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu 

Zdroj: OilPrice.com

"Už nebudeme investovať do ťažobných ropných a plynových projektov," uviedol výkonný riaditeľ banky Harry Boyd-Carpenter pre agentúru Reuters. V ten istý deň banka oznámila, že jej Rada guvernérov sa na výročnom zasadnutí v roku 2021 rozhodla urýchliť dekarbonizáciu vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobí, a podporuje ich tak, aby do roku 2050 dosiahli nulové čisté emisie.



EBOR investuje do projektov v strednej a východnej Európe, strednej Ázii a južnom a východnom Stredomorí. Aj naďalej bude investovať do vybraných ropných a plynárenských, ktoré sú v súlade s cieľmi Parížskej dohody alebo k nim prispievajú, uviedol pre agentúru Reuters Boyd-Carpenter. „Prechod na nízkoemisné hospodárstvo vyžaduje, aby sa svetová ekonomika za menej ako 30 rokov posunula z viac ako 80-percentného spoliehania sa na fosílne palivá k modelu s nulovou čistou hodnotou. Toto je výzva, ktorá nemá v hospodárskych dejinách obdobu. Podobne je s tým spojená obrovská príležitosť,“ uviedol vo vyhlásení prvý viceprezident EBOR Jürgen Rigterink.



EBOR sa tak pridala k bankám, ktoré oznámili zastavenie financovania nových ropných a plynových projektov. Vlani tak urobila Deutsche Bank, a v decembri 2019 Goldman Sachs. Wells Fargo a JPMorgan tiež vyhlásili, že prestanú financovať nové ropné a plynové projekty v Arktíde.

Začiatkom tohto roka generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že banky by mali financovať nízkoemisné projekty priateľské voči zmene klímy, nie veľkú infraštruktúru na fosílne palivá, ktorá už nie je ani nákladovo efektívna.