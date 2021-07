Letná dovolenka 2021: Slováci chcú dohnať zmeškané, radi si priplatia za vyšší štandard

Zdroj: TUI

„Na prvom mieste je u nás jednoznačne Turecká riviéra, za ktorou nasledujú populárne grécke ostrovy Kréta, Rodos a Kos,“ potvrdil Gottfried Math, výkonný riaditeľ TUI Austria & CEE. Turecko je známe vďaka svojim prvotriednym all inclusive rezortom a slovenskí dovolenkári, zdá sa, túžia po takomto komforte, po dlhom lockdowne, ešte viac. Pri výbere tejto dovolenkovej destinácie rozhodol bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu, garancia vysokého štandardu bezpečnosti a kvality. Druhou voľbou je Grécko a bielo-modrá romantika, kde bodujú veľké ostrovy Kréta, Rodos a Kos, ktoré ponúkajú najširšiu škálu zážitkov a služieb. Turistov sem láka najmä typické grécke prostredie, čisté azúrovo modré more a typická grécka kuchyňa.

Ceny sú nízke, ale v konečnom dôsledku vraj nešetríme

"Podarilo sa nám tento rok vyjednať nižšie ceny hotelov, čo sa odráža aj v ponukách pre na našich zákazníkov. Popri tom klesli aj náklady na letecké palivo. Napriek tomu badáme pri doterajších rezerváciách nárast cien cestovných služieb," potvrdil výkonný riaditeľ cestovky TUI s tým, že dovolenkári využívajú výhodné ponuky za nízke ceny, aby si ich následne vylepšili priplatením za vyššie kategórie izieb, nocí navyše, súkromnou prepravou na mieste, alebo rozšírením stravovacích služieb.





Musíme počítať so všetkým

Mnohé z cestovných agentúr ponúkajú atraktívne akcie s nízkymi cenami aj pre ľudí, ktorí riešia dovolenky na poslednú chvíľu. No pre tých, ktorí radšej plánujú, existujú nové pravidlá. „Bezpečnosť a flexibilita sú v súčasnosti pri rezerváciách obzvlášť dôležité. Zaviedli sme preto tarifu Flex. Dovolenkári majú vďaka tarife možnosť bezplatne rezervovať alebo zrušiť letové balíčky do 14 dní pred príletom. V prípade zrušenia objednávky sa zákazníkom vracia celá cena zájazdu vrátane tarify Flex. Klienti túto službu u nás uvítali: Viac ako 80 percent všetkých nových rezervácií sa v súčasnosti uskutočňuje s tarifou Flex,“ pokračuje riaditeľ známej cestovky.

Na covid nikto nezabúda

Covid nezmizol, je preto rozumné zostávať aj naďalej opatrní. Leto v maximálne možnom bezpečí garantujú aj samotné cestovky.

„Pre najvyššiu možnú bezpečnosť je pri všetkých našich zájazdoch automaticky zahrnutá aj bezplatná cestovná ochrana Covid-Protect, ktorá pokrýva aj náležitú starostlivosť v prípade ciest do rizikových oblastí a, okrem iného, zahŕňa virtuálnu návštevu lekára, Covid test, záruku spiatočného letu a pokrytie nákladov na hotel a liečbu,“ vysvetľuje ďalšie novinky Gottfried Math. "Pokrok v očkovaní a vylepšené možnosti testovania tvoria základ bezpečného cestovania,“ dodal na záver.