Obec chce prestavať spustnutý bývalý majer na nájomnú bytovku

Na bytovku s 11 nájomnými bytmi chcú v Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica prestavať pustnúci bývalý majer. O financie na stavbu chcú požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR a o úver Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).

"Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, súhlasiť museli aj pamiatkari. Štúdiu už odsúhlasili, teraz ideme pripraviť projekt," povedal pre TASR starosta Stanislav Neuschl.

Obec by chcela, aby sa všetky kroky potrebné na spustenie stavby vykonali na budúci rok a aby sa následne mohlo začať aj so stavebnými prácami. Starosta odhaduje, že náklady na prestavbu by boli asi 2 milióny eur.

Obec už disponuje dvomi obecnými bytovkami spolu s 12 bytmi, ktoré postavili len nedávno. Dopyt po bývaní je však stále veľký. "Evidujeme do 20 žiadostí o takúto formu bývania," doplnil Neuschl.

Obec pripravuje aj ďalšie infraštruktúrne projekty, ktoré majú zlepšiť život jej obyvateľov. Pripravený je napríklad projekt na dobudovanie kanalizácie a vybudovanie čistiarne odpadových vôd.