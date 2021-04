Coinbase je na burze, spôsobila ošiaľ. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock;SITA/AP

dnes 8:00 -

Prelom pre kryptomeny

Spoločnosť Coinbase umožňuje klientom priamy nákup kryptomien za fiat meny a ich následnú držbu na účte alebo presun do digitálnej peňaženky. Analytici z Wall Street očakávajú, že by sa hodnota spoločnosti mohla vyšplhať až na 100 mld. USD. Vyhliadky však nemusia byť také ružové. Coinbase operuje s 50-násobkami marží, ktoré si za obchodovanie účtujú klasické burzy s cennými papiermi napr. ICE či NYSE. Takéto marže priťahujú širokú konkurenciu v podobe kryptozmenární Bitstamp, Gemini, Binance či Kraken. Tie si budú chcieť vziať svoj trhový podiel a začnú preteky v znižovaní poplatkov. Je pravdepodobné, že do tohto boja vstúpia klasické burzy s cennými papiermi, ktoré umožnia obchodovanie kryptomien cez štandardné nástroje – cenné papiere. Je pravdepodobné, že marže Coinbase sa v budúcnosti znížia v dôsledku konkurenčného boja. Nič to ale nemení na tom, že spoločnosť Coinbase v tomto týždni získala 66 mld. USD cez úpis svojich akcií.

Zomrel najväčší finančný podvodník v USA

Bernie Madoff skonal vo veku 82 rokov počas toho, ako si vo väznici v Severnej Karolíne odpykával trest odňatia slobody na 150 rokov. Odsúdený bol za vytvorenie a prevádzkovanie pyramídovej schémy, do ktorej boli zapojení občania, celebrity, charity, nadácie či veľké banky. Pred odhalením obrovského finančného podvodu patril Madoff medzi najrešpektovanejších a najbohatších ľudí na Wall Street. Klienti, ktorí nestačili vystúpiť včas z „rozbehnutého vlaku“, prišli podľa súdu až o 65 mld. USD. Ťažko zasiahnuté boli napríklad židovské nadácie, ktoré Madoffovi verili, pretože finančník pochádzal z prostredia prominentnej židovskej komunity v USA. Madoff sa stal natoľko nenávidenou osobou, že do súdnej siene musel chodiť s nepriestrelnou vestou.

Zasadnutie ECB a pomoc dlžníkom

Nový týždeň prinesie len zopár zaujímavých ekonomických výsledkov. Za zmienku stojí štvrtkové zasadnutie Európskej centrálnej banky. Naposledy prekvapila dočasným zvýšením nákupu aktív, ktoré malo zabezpečiť stlačenie výnosových kriviek na dlhopisoch. To sa podarilo len čiastočne. Výnosové krivky sa síce stabilizovali a nepokračujú v raste, no finančné podmienky nie sú zďaleka také uvoľnené, ako tomu bolo na konci minulého roka.