Trhová hodnota kryptomien po prvýkrát prekonáva 2 bilióny dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 13:48 -

V roku 2021 zaznamenali bitcoiny a ethereum obrovské rasty. Za niečo viac ako dva mesiace sa trhová kapitalizácia trhu s kryptomenami zdvojnásobila, uvádza sa na webovej stránke CoinGecko. Potvrdzuje sa tým záujem retailových a inštitucionálnych investorov. Bitcoin si iba v tomto roku pripísal viac ako 100 %. Minulý mesiac dosiahol rekordné maximum nad 61 000 dolárov. Digitálna minca sa podľa údajov spoločnosti Coindesk v utorok obchodovala za zhruba 58 800 dolárov.

Zdá sa však, že najnovšiu podporu na trhu s kryptomenami spôsobila iná mena, digitálna minca, za ktorou je ethereum blockchain. Aj Bitcoin beží na technológii nazývanej blockchain, ktorá je verejnou účtovnou knihou aktivít a spôsobom uskutočňovania transakcií pomocou kryptomeny. V porovnaní s tým je blockchain Ethereum skôr niečo ako softvérová platforma, ktorá umožňuje vývojárom na ňom stavať aplikácie. Používatelia potom môžu za pomocou týchto aplikácií míňať éther. Kľúčovou vlastnosťou Etherea sú takzvané inteligentné zmluvy, ktoré je možné automaticky vykonať pomocou kódu.

Ethereum by sa malo presadiť v aplikáciách takzvaného decentralizovaného financovania (DeFi). Ide o finančné služby založené na blockchaine, napríklad pôžičky, ktoré by teoreticky mohli obísť banky. Používatelia týchto aplikácií môžu uskutočňovať transakcie pomocou kryptomeny.

Ether podľa CoinDesku dosiahol v utorok ráno singapurského času historické maximum 2 151,25 USD. Medziročne je to rast viac ako 180 %.

Digitálna mena zaznamenáva záujem aj medzi spoločnosťami. Čínsky výrobca aplikácií Meitu minulý mesiac nakúpil ether v hodnote 22,1 milióna dolárov. Z veľkých firiem je zatiaľ vraj jediný, kto tak urobil.

Bitcoin však stále zostáva hnacou silou trhu s kryptomenami a za posledných pár mesiacov zaznamenal veľký nárast záujmu zo strany spoločností a veľkých inštitucionálnych investorov. Tesla a Square patria medzi hŕstku spoločností, ktoré si kúpili bitcoin vo veľkom. Aj veľké investičné banky skúmajú spôsoby, ako dokážu klientom ponúknuť možnosť investovať do digitálnych aktív. V marci CNBC uviedla, že Morgan Stanley sa stala prvou významnou americkou bankou, ktorá ponúka svojim klientom prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na uvedenie svojich prvých investičných nástrojov pre bitcoiny a ďalšie digitálne aktíva pre klientov svojej súkromnej skupiny pre správu majetku.

Hodnota Bitcoin poskočila aj v pondelok, keď najväčší inštitucionálny držiteľ tejto kryptomeny, spoločnosť Grayscale Bitcoin Trust oznámila, že plánuje premeniť trust na burzovo obchodovaný fond (ETF). Spoločnosť v pondelok uviedla, že je „stopercentne odhodlaná“ previesť túto dôveru na fond obchodovaný na burze alebo ETF. To by efektívne sledovalo cenu bitcoinu a umožnilo obchodníkom hrať cenový pohyb bez toho, aby vlastnili samotnú kryptomenu. Môže to byť spôsob, ako sa môže viac investorov zapojiť do trhu s bitcoinmi.