Soros Asset Management vsádza na krypto

Zdroj: BloombergTV

dnes 16:32 -

Namiesto zamerania sa na samotnú virtuálnu menu však Fitzpatricková povedala, že sa zameriava na „celú infraštruktúru“ obklopujúcu krypto. „Myslíme si, že celá infraštruktúra okolo kryptomeny je skutočne zaujímavá a do tejto infraštruktúry sme investovali nejaké prostriedky... myslíme si, že je v zlomovom bode.“

Medzi „kryptoinfraštruktúru“ patria burzy, správcovia aktív, uschovávatelia a spoločnosti, ktoré majú v úmysle pomôcť s daňami zo zisku kryptomeny. Soros Asset Management investovali napríklad do spoločnosti Lukka 53 miliónov dolárov.

Na otázku o potenciálnych hrozbách pre rast kryptomien Fitzpatricková poznamenala, že „rastúci záujem centrálnych bánk o digitálne meny by mohol predstavovať hrozbu, najmä preto, že PBOC pokračuje v pokusoch a chce upevniť svoj štatút prvého aktéra spustením digitálneho jüanu“, v budúcom roku. Aj Jerome Powell a Christine Lagardová prejavili záujem o vlastné projekty digitálnych mien. Fitzpatricková zároveň tiež označil zapojenie Číny za „potenciálnu hrozbu“ pre bitcoin. Aj keď verí, že BTC prežije. „Digitálne meny centrálnych bánk tu budú rýchlejšie, ako to ľudia čakajú. Čína tú svoju už nejaký čas testuje a myslím si, že existujú nejaké strategické dôvody, prečo sa chystajú byť prvou hybnou silou a myslím si, že z geopolitického hľadiska chcú používať túto digitálnu menu... chcú, aby sa používala po celom svete. Myslím si, že je to skutočná hrozba, ale nemyslím si, že budú úspešní pri trvalej destabilizácii bitcoinu,“ doala.