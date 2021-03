Európske akcie: Býčí trend, ale väčšina optimizmu už vyprchala

Zdroj: Bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 13:42 -

Silná expozícia Európy na lacné a cyklické sektory je považovaná za veľké plus vzhľadom k rastúcim výnosom dlhopisov a inflačným očakávaniam. O to viac potom, čo sa tento týždeň americký Fed zaviazal, že bude ekonomiku aj naďalej podporovať. Ale po takto silnej rally môže akékoľvek oneskorenie ekonomického oživenia v tomto regióne ovplyvniť vyhliadky na ďalší rast akcií.

Očkovanie v Európe je zatiaľ pomalé. Taliansko a niekoľko regiónov vo Francúzsku, vrátane Paríža, je opäť uzavreté a nemeckí ekonomickí poradcovia tento týždeň varovali, že tohtoročný rast môže ohroziť ďalší nárast infekcií. Kvôli obavám z inflácie a oneskorenia v očkovaní dnes index Stoxx 600 klesal až o 0,8 %.

Avšak pre prognostiky Deutsche Bank, vyhliadky globálneho rastu a vyššej cyklickosť znamenajú, že Európa zostáva stále tým správnym miestom, kde byť zainteresovaný. Stratégovia pre alokáciu aktív zvýšili svoj cieľ pri indexe Stoxx 600 na koniec roka na 465 bodov, čo znamená takmer 10 % rast a tento rok v Európe predpovedajú 59 % rast výnosov oproti 43 % na americkom S&P 500. „Naše výhľady výnosov aj valuácií v Európe sú konzervatívne, najmä ak európske dáta naďalej prekvapujú vzostupným smerom, ako tomu bolo za ostatných deväť mesiacov," uviedol stratég Deutsche Bank Parag That a zopakoval, že odporúča Európu voči USA nadvážiť.

Pre stratéga UBS Group Nicka Nelsona sú atraktívne akcie v automobilovom, energetickom a stavebnom sektore. „Nedávny americký fiškálny balíček a pohyb vo výnosoch dlhopisov rozširujú priestor príležitostí pre obchodovanie s hodnotou,“ uviedol. Zároveň navýšil cieľ pre index Stoxx 600 na koniec roka 2021 na 470 bodov, čo znamená takmer 11 % nárast.

Podľa marcového prieskumu Bank of America správcovia fondov globálne zvýšili svoje alokácie na hodnotové akcie a súčasne znížili svoju expozíciu voči technológiám. Rekordných 52 % investorov verí, že lacnejšie akcie v najbližších 12 mesiacoch prekonajú svojim výkonom rastové akcie, ukázal prieskum.

Index Stoxx 600 tento rok vzrástol o 6,4 % a prekonal tak americký index S&P 500. Aj keď tomuto benchmarku stále chýba zhruba 2 % do rekordu z minulého roka, môžu byť niektoré vrecká voči zlým správam náchylnejšie. Index pre cestovanie a voľný čas Stoxx 600, ktorý tento rok vzrástol už o 21 %, sa obchoduje takmer rekordne vysoko, hoci ohľadom letných prázdnin pretrváva veľa neistôt.

A cesta hore môže byť o to náročnejšia, ako sa blíži koniec roka. Stratégovia BOFA očakávajú, že sa Stoxx 600 v treťom štvrťroku zvýši na 460 bodov a potom začne slabnúť, pretože makroekonomický cyklus bude vrcholiť. Hneď ako sa rast začne z historicky vysokých úrovní spomaľovať a rastové momentum sa preklopí do negatívneho, pričom reálne výnosy dlhopisov sa budú aj naďalej pohybovať vyššie, očakávajú, že sa index Stoxx 600 vráti do konca roka na 410 bodov.