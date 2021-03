Jediný graf: Koľko peňazí potrebujete mať, aby ste patrili k najbohatšiemu percentu

Zdroj: statista

Foto:getty images

dnes 6:39 -

Ako poznamenáva Niall McCarthy z portálu Statista, globálna populácia jednotlivcov s veľmi vysokým čistým imaním nad 30 miliónov dolárov sa za posledný rok vyšplhala na 2,4 percenta a najsilnejší rast bol v Ázii, 12 percent. Rastúca nerovnosť sa čoraz viac považuje za najväčšiu hrozbu pre budúcu akumuláciu bohatstva a podpora daní z majetku rastie v mnohých častiach sveta. Takéto plány sú už navrhnuté alebo zavedené v Argentíne, Kanade a Južnej Kórei. Ak vezmeme do úvahy obrovský a rastúci rozdiel medzi superbohatými a zvyškom sveta, viete koľko by ste museli zarobiť, aby ste sa aj vy mohli zaradiť do exkluzívneho a často znevažovaného jednopercentného klubu? Správa o bohatstve obsahovala zaujímavú podsekciu, ktorá pomocou modelu porovnala požiadavky na získanie prístupu medzi najbohatšie percento vo vybraných krajinách.

V jednotlivých krajinách sa požiadavky značne líšia a ľudia by potrebovali mať najhlbšie vrecká v Monaku. Drobné kniežatstvo je známe útočisko pre superbohatých a má jednu z najhustejších populácií boháčov na planéte. Vstupný kapitál do komunity sa tu vyžaduje najvyšší na svete, 7,9 milióna dolárov. Švajčiarsko je známe svojím bohatstvom a na to, aby s vami v tejto krajine rátali ako s jednotlivcom z percenta najbohatších, potrebovali by ste mať 5,5 milióna dolárov. USA majú najväčšiu populáciu superboháčov na svete, pričom okolo 180 000 ľudí vlastnilo vlani majetok v hodnote najmenej 30 miliónov dolárov. Asi 4,4 milióna dolárov by bol limit na vstup do jednopercentného amerického klubu.

Všade inde je táto hranica podstatne nižšia, najmä v rozvojových krajinách, kde je superbohatá komunita relatívne zriedkavá. Zatiaľ čo sa v Číne očakáva, že jej vstupné požiadavky v nasledujúcich rokoch výrazne stúpnu, na započítanie medzi percento najbohatších vlani stačilo 850 000 dolárov. Podľa odhadov spoločnosti Credit Suisse bolo v Číne 4,4 milióna dolárových milionárov, čím jej patrí druhé miesto na svete po Spojených štátoch. Aj keď čínsku ekonomiku výrazne ovplyvnilo obchodné napätie s USA a v roku 2019 čínska ekonomika výrazne spomalila, počet milionárov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 158 000 ľudí. Ak však vezmeme do úvahy veľkú populáciu v Číne, podiel milionárov na celej populácii je stále dosť nízky, v porovnaní s jedným milionárom na asi 14 obyvateľov v USA. Väčšina milionárov v Číne pochádza z rozvinutých regiónov vrátane niektorých kľúčových miest. Hongkong, osobitný administratívny región Číny, patrí medzi regióny s najväčšou hustotou milionárov na svete.



India zaznamenala v posledných rokoch stabilný rast svojej mimoriadne bohatej populácie, ale jej hranica zostáva extrémne nízka, menej ako jedno percento Monaka. Iba 60 000 dolárov by vás v tejto krajine zaradilo medzi ľudí s najlepšími príjmami v Indii, hoci tento status by nevydržal dlho. Knight Frank predpovedá, že vstupná hranica Indie sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov zdvojnásobí.