Dôvod, prečo sa začalo viac obchodovať s opciami

Najskôr definície v skratke. Opcia je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá dáva kupujúcemu právo, nie však povinnosť, predať alebo kúpiť od predávajúceho konkrétne podkladové aktívum za konkrétnu cenu kedykoľvek až do dátumu vypršania kontraktu. Opcie sa zásadne líšia od ostatných finančných derivátov tým, že protistrany si "nie sú si rovné". Kupujúci opcie, v dlhej pozícii, má právo si vybrať, či opciu uplatní alebo nie. Predávajúci opcie, v krátkej pozícii, podľa toho musí alebo nesmie plnenie uskutočniť. Na základe toho nie je hodnota opcie na začiatku nulová, kupujúci platí predávajúcemu tzv. opčnú prémiu, ktorá je cenou opcie a ktorá je odmenou pre predávajúceho za jeho znevýhodnenú pozíciu.

Medzi najčastejšie dôvody obchodovania s opciami patria nasledujúce tri.



Zarobiť si

Ak vlastníte akcie, mohli by ste to využiť aj z hľadiska opcií. Takže môžete vypísať call opciu, alebo predať put opciu. Ak niekto zakúpi vašu call opciu, špekuluje na rast ceny akcie, zarobí, keď cena pôjde hore. Ak nakúpi put opciu, zaujme krátku pozíciu na akciu a predpokladá, že cena bude klesať zarobí keď cena pôjde dole. Čiže opciou dokážete dosiahnuť určitý príjem, kým akciu držíte. Ak sa cena akcie pohybuje okolo realizačnej ceny do uplynutia platnosti, mohlo by to spôsobiť, že budete musieť akciu predať (alebo kúpiť), ale v oboch prípadoch si ponecháte opčnú prémiu. Táto prémia je v skutočnosti príjmom, ktorý vám zaplatí kupujúci opcie.

Zaistenie určitého rizika

Opcie sa dajú použiť na nastavenie rizikových parametrov vašich podielov. Namiesto zadania príkazu stop loss na konkrétny titul, si môžete kedykoľvek kúpiť put opciu, ktorá definuje vašu ochranu proti prepadu. Ak rozumiete modelom oceňovania opcií, môžete tiež obchodovať na základe profilu volatility podkladových akcií alebo trhu ako celku. Nikdy nemôžete úplne vylúčiť riziko na akejkoľvek pozícii, ale možnosti sa dajú využiť ako forma poistenia. Ak viete, čo robíte.

Špekulácie

Opcie vám tiež umožňujú využiť pákový efekt, staviť na pohyby ľubovoľným smerom (hore, dole, do strán) a ponúkajú príležitosť na väčšie zisky a straty. Jedným z dôvodov, prečo mnoho obchodníkov uprednostňuje opcie je skutočnosť, že na to, aby dosiahli veľké zisky, nepotrebujú ani zďaleka toľko kapitálu. Ľudia ale využívajú možnosti na veľké zisky aj z toho dôvodu, že je to zábava s väčším adrenalínom, než pri iných stratégiách.

Teraz si položme tri otázky a zodpovedajme ich. Pribúda záujemcov o opcie, ak sa dnes už dá s opciami obchodovať zadarmo na mnohých platformách? Samozrejme. Využívajú sa na účely riadenia rizika? Samozrejme. Ale nie je náhodou množina tých, ktorí sa doma nudia a využívajú nové možnosti hazardovať na rozbúrenom býčím trhu, čoraz väčšia? Absolútne. A keď vidíte, aký výkon podávajú niektoré z takýchto obchodov, je celkom náročné odolať.







Je to podobné ako športové stávkovanie, kde sa rovnako objavujú nové on-line platformy. Čo sa týka on-line športových hazardných hier, obrovský počet rôznych stávok je ohromujúci. Nie sú to iba výsledky zápasov, na ktoré si môžete staviť s bodovým rozpätím, ale hromadné stávky, futures, živé stávky a ďalšie. A aplikácie sú prehľadné. Zadáte sumu, ktorú ste ochotní staviť a hneď vidíte, koľko môžete vyhrať. Najlepšou a najhoršou časťou športových stávok je výsledok vyhliadky typu „všetko alebo nič“. Buď vyhráte celú sumu, alebo stratíte celú sumu. To isté platí pri špekuláciách s opciami. Vyzerá to strašidelne, podobne ako aplikácie na športové stávkovanie, pretože zadáte svoje parametre, koľko ste ochotní staviť, a potom appka vypľuje vašu potenciálnu výhru. Rovnako ako pri športovej stávke, aj tu je to skončení platnosti „všetko alebo nič“.

Keď sa kvôli lockdownu na určitý čas prerušili rôzne ligy, jednou z teórií, prečo sa toľko špekulantov vrhlo na trhy, je ten, že mnoho gamblerov nevedelo, ako naložiť s voľným časom. Možno je na tejto teórii kus pravdy, športové prenosy sa ale nakoniec vrátil a špekulácie rastú aj naďalej. Ľudia sa pravdepodobne do istej miery stále nudia. Keď sa viac ľudí vráti do práce, možno časť tohto humbugu utíchne. Ale možnosť uzatvárať obchody na vašom smartfóne robí špekulovanie jednoduchším ako kedykoľvek predtým. Takže asi veľa špekulantov robí viac vecí naraz a vsádza na opcie aj na šport. Oboje zvládnete kliknutím na niekoľko tlačidiel. Prekážky vstupu sú v podstate odstránené, pokiaľ ide o špekulácie. Je to ale dvojsečná zbraň, pričom jedna strana tohto meča je veľmi ostrá.