Sedem dôvodov prečo je investovanie nebezpečnejšie ako športové stávkovanie

Michael Batnick zo spoločnosti Ritholtz Wealth Management sa nad porovnaním športového stávkovania a investovania zamyslel potom, čo vyšlo niekoľko správ o možnej spojitosti medzi zrušením športových podujatí a rastom počtu novootvorených obchodných účtov.



Hra s veľkými peniazmi

Málokto nájde odvahu staviť na športový výsledok sumu so štyrmi nulami. Na burzách sú také čiastky celkom bežné, aj keď strata môže byť pokojne aj v tomto prípade absolútna. Navyše platí, že športové podujatia majú vždy koniec, zatiaľ čo na burze možno investovať donekonečna, v dôsledku čoho možno ľahko stratiť prehľad o celkovej bilancii investícií. S akciami hra nikdy nekončí, čo často vedie k najnebezpečnejším slovám v knihe s citátmi pre investorov: „vystúpim z hry, keď budem na nule.“ Táto mentalita je pre investorov cesta do pekla, pretože, ako zdôrazňuje JP Morgan, 40 % všetkých akcií má za sebou katastrofický pokles, z ktorého sa nikdy nezotavili. Obchodovanie s akciami si vyžaduje riadenie rizika spôsobom, aký v športových stávkach nepoužijete.

Neviditeľní protivníci

Stávka sa vždy zakladá na kurze určenom bookmakerom. V športe dokážete celkom rýchlo odhaliť, kto je neuveriteľne ťažký súper. Pri nákupe a predaji akcií nevidíte, kto je na druhej strane. Na trhu oproti drobnému investorovi môžu nepozorovane stáť desiatky, stovky, ale aj tisíce inštitucionálnych investorov s obrovskou silou. A ak sa v takej chvíli rozhodnú ísť proti trhu, nedokáže ich nikto a nič zastaviť.

Viera vo vlastné schopnosti a šťastie

Stávka na konkrétne tituly nemusí nevyhnutne znamenať hazard. Predtým, ako na niečo vsadíte, pravdepodobne sa budete venovať nejakému „výskumu“, napríklad si pozriete pár čísel alebo si preštudujete nejaké grafy. Nemôžete mať kontrolu nad tým, či sa podarí strela, alebo úder, ale môžete sa rozhodnúť, kedy kúpiť alebo predať. Hrá sa za vašich podmienok, čo obchodníkom dáva ilúziu kontroly.







Profesionálni športoví stávkari sa vám budú snažiť tvrdiť, že náhoda nemá so športom nič spoločné. Každému však musí byť jasné, že ani de facto nekonečné množstvo údajov nedokáže eliminovať faktor náhody či šťastia. Každý, kto vsádza na športové výsledky, musí skrátka počítať s tým, že jeho stávka z určitého dôvodu nemusí vyjsť. Prakticky ale žiaden investor pri kupovaní akcií nekalkuluje s faktorom šťastia a je bytostne presvedčený, že jeho závery musí vyústiť do zisku. Akciový trh je na druhej strane plný úspešných ľudí a noví investori by si mohli myslieť, že zvládnutie trhu je len otázkou určitého času. Toto pravidlo ale bohužiaľ neplatí. Priemerný človek pravdepodobne vie, že výhra v športe je vecou šťastia, zatiaľ výber akcií je vecou zručnosti.



Sila hotovosti

Je to dôvod, prečo kasína používajú žetóny namiesto hotovosti. Strata 1 000 dolárov v bankovkách zabolí oveľa viac ako strata 1 000 USD na obrazovke počítača. Strata fyzických peňazí je bolestivá, a preto je väčšia pravdepodobnosť, že sa pri stávkovaní na hru budete ovládať viac ako pri stávke na akcie. Viete, že akcie Apple nespadnú na nulu, vďaka čomu budete pokojnejšie vkladať viac peňazí. Zjednodušene povedané, strata 25 % pri 1 000 USD vás zabolí viac ako strata 100 % pri 100 dolároch.



Investovanie s pákou

Štandardné športové stávky nie sú nikdy spojené s pákovým efektom. Platí teda, že nemôžete prísť o viac, než koľko ste stavili. Skúste avšak bez páky obchodovať na forexe. Princíp páky ponúka vysoké potenciálne zhodnotenie, zároveň je však spojený s rizikom mnohonásobnej straty.







Akcie stmeľujú, šport izoluje

Akciový trh tvoria spoločnosti, ktorých produkty tvoria súčasť nášho každodenného života. Nie každý vie, kto hrá v tom či inom družstve, ale každý vie, kto vyrába iPhone. Online komunity sú často založené na základe vlastníctva akcií, na vytváranie nápadov a kamarátstvo. Každý chce niekam patriť a tieto spolky bývajú inšpirujúce a ťažko opúšťajú. Stávka na šport je skôr izolujúca udalosť. Spravidla ste na gauči sami, prilepení na obrazovku. Aj keď by ste mohli svoje nápady uviesť on-line, počas hry netrávite čas pred obrazovkou rovnakým spôsobom, ako keď sa snažíte na burze zarobiť.

Finančná budúcnosť

Nie je pravdepodobné, že vaše obchodovanie s akciami bude ziskové, preto môže byť stávka na akciovom trhu oveľa nebezpečnejšia ako stávkovanie v športe. Keď ako čerství obchodníci zažijete veľké množstvo zlyhaní, môžu vás to posunúť dvoma možnými cestami. Uvedomíte si, že vsádzate proti profesionálom, ktorí majú viac zdrojov než vy. Uznáte, že je to hra, ktorú vôbec nestojí za to hrať. Objavíte nejaký iný prístup, ktorý sa nesnaží poraziť trh. Alebo naopak, zostanete nepoučiteľní a celý život strávite hľadaním odpovede, ktorá neexistuje. Premrháte svoje zdroje vrátane tých na horšie časy, len aby ste sa stali novou investičnou ikonou. Dozvedieť sa týmto spôsobom niečo o akciovom trhu môže byť najdrahšie rozhodnutie, aké ste kedy urobili.