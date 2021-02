Práce na Zvoničke napredujú, ferraty chce mesto otvoriť v lete

dnes 14:31 -

V Novej Bani napredujú rekonštrukčné práce rekreačnej budovy s názvom Zvonička, ktorá má slúžiť ako zázemie pre návštevníkov pripravovaných ferratových trás. Tie by sa mali nachádzať na Červenej a Havranej skale, k dispozícii by mohli byť už počas najbližšej letnej turistickej sezóny. Pre TASR to povedal primátor Branislav Jaďuď.

„Budova Zvoničky je skoro hotová, budú tu pristavené ešte nové sociálne zariadenia,“ uviedol Jaďuď. Ako dodal, samospráva do objektu ešte v roku 2019 investovala viac ako 30.000 eur. „Robili sme vodu, kanalizáciu a elektrinu. Teraz sa uskutočnila rekonštrukcia v interiéri,“ vysvetlil primátor.

Zvonička by mala slúžiť ako zázemie pre návštevníkov pripravovaných ferratových trás, nachádzať sa tu bude bufet i požičovňa ferratových setov. Mesto má spracovaný aj projekt na prípadnú nadstavbu podkrovia. Ak by sa v budúcnosti realizoval, podľa primátora by priestory mohli slúžiť ako ubytovacie zariadenie v podobe apartmánu.

Nová Baňa chce nové ferratové trasy vybudovať v lokalitách Červená a Havrania skala, nachádzajúce sa v masíve vrcholu Háj, ktorý je dominantou mesta a jeho okolia. Malo by ísť o jednoduchšie cesty s obtiažnosťou A a B a detské ferraty. „Aktuálne sme podali žiadosť na Štátnu ochranu prírody a ďalšie inštitúcie. V najbližších dňoch chceme vyhlásiť súťaž na vybudovanie ferraty,“ prezradil primátor s tým, že otvoriť novú turistickú atrakciu by samospráva chcela v priebehu letných mesiacov.