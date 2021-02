Nemecký koncern Bosch zaznamenal vlani pokles tržieb aj zisku

dnes 15:31 -

Najväčší výrobca automobilových komponentov na svete, nemecký koncern Bosch, zaznamenal v minulom roku 2020 pokles príjmov. Zasiahlo ho zníženie výroby automobilov aj širšia kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu.

Spoločnosť so sídlom v Gerlingene pri Stuttgarte vo štvrtok oznámila, že jej tržby sa vo 4. kvartáli medziročne znížili o 6,1 % na 71,6 miliardy eur.

Výsledok za minulý rok však už nezahŕňa bývalú divíziu baliacej techniky, ktorú Bosch predal koncom roka 2019. Ak by sa brala do úvahy, medziročný pokles tržieb by bol ešte výraznejší.

Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v roku 2020 znížil na 1,9 miliardy eur z 3,2 miliardy eur v roku 2019, vrátane mimoriadnych príjmov z predaja divízie baliacej techniky.

Spoločnosť Bosch neurčila na tento rok žiadne ciele s odvolaním sa na pretrvávajúcu neistotu spojenú s pandémiou. „Kríza sa neskončila,“ varoval finančný riaditeľ Stefan Asenkerschbaumer.