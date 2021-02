Nokia ukončila 4. kvartál so stratou 2,6 miliardy eur

dnes 10:31 -

Fíni očakávajú tento rok tržby 20,6 až 21,8 miliardy eur, čo zodpovedá medziročnému poklesu zhruba o 6 %. Marža pre prevádzkový zisk by mala dosiahnuť sedem až desať percent.

Vo 4. kvartáli ovplyvnili výsledky predovšetkým efekty výmenných kurzov. Tržby dosiahli 6,6 miliardy eur, čiže medziročne o 5 % menej. Pokiaľ by výmenné kurzy boli stabilné, tržby by vzrástli o jedno percento. Očistený prevádzkový zisk medziročne klesol o 4 % na 1,1 miliardy eur, marža vzrástla o 0,2 % na 16,6 %.

Nokia ukončila posledný kvartál minulého roka so stratou 2,6 miliardy eur, kým v rovnakom období roka 2019 hospodárila so ziskom 563 miliónov eur. Nokia uplatnila daňový odpis strát v miliardovej výške, keďže podľa agentúry DPA spoločnosť očakáva, že v budúcnosti ich nebude môcť uplatniť v plnej výške.