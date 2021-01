Násilnosti v Kapitole: Od Trumpa sa odkláňajú banky, firmy škrtajú sponzorské dary politikom

Zdroj: ČTK;TASR

Foto: TASR/AP

včera 13:42 -

NYT píše, že prezidentova spoločnosť The Trump Organisation čelí po nedávnych udalostiach množstvu problémov, z ktorých by sa už nemusela plne zotaviť. Trumpova firma, ktorú riadia jeho dvaja synovia, dlhuje Deutsche Bank asi 340 miliónov dolárov splatných v nasledujúcich dvoch rokoch, za ktoré sa Trump osobne zaručil. Agentúra Reuters už v novembri informovala, že Deutsche Bank hľadá spôsoby, ako ukončiť svoje vzťahy s Trumpom po voľbách v USA, pretože ju unavuje negatívna publicita v dôsledku týchto väzieb.



Hovorca Deutsche Bank v utorok odmietol článok v NYT komentovať. Trump Organization na žiadosť o komentár nereagovala, ani tlačová kancelária Bieleho domu.

„Sme hrdí na našu ústavu a stojíme za tými, ktorí ju chcú dodržiavať, aby zabezpečili, že bude presadená vôľa ľudu a dôjde k pokojnému odovzdaniu moci," uviedla šéfka americkej pobočky Deutsche Bank Christiana Rileyová po stredajších výtržnostiach Trumpových priaznivcov v Kapitole, ktoré do značnej miery vyvolali Trumpove opakované nepodložené výroky o volebných podvodoch.





Spoluprácu s Trumpom takisto ukončila banka Signature Bank, ktorá Trumpovi pomáhala financovať napríklad jeho golfový klub na Floride, a v ktorej predstavenstve na určitý čas sedela aj prezidentova dcéra Ivanka. Vedenie inštitúcie vyzvalo prezidenta na rezignáciu a oznámilo, že uzavrie dva Trumpove účty, na ktorých je asi 5,3 milióna dolárov.

Trumpová spoločnosť čelí podľa NYT po udalostiach z posledných dní radu nových problémov. Nemôže už predávať svoj tovar cez platformu Shopify a prezident už nemá k dispozícii svoj účet na twitteri s desiatkami miliónov sledujúcich, kde často propagoval svoje luxusné rezorty. Trump prišiel aj o organizovanie golfového turnaja PGA Championship v roku 2022 vo svojom klube v New Jersey, ktorý by jeho značke priniesol prestíž a zisky na ďalších mnoho rokov. Golfové rezorty pritom tvoria asi tretinu príjmov Trumpovej firmy.

Prekážky Trumpovho podnikania budú podľa NYT zrejme ešte narastať. Celý rad bohatých klientov, na ktoré sa jeho firma predovšetkým zameriava, totiž zrejme nebude chcieť mať s prezidentovým menom po bezprecedentných udalostiach z minulého týždňa nič spoločné. „Niet pochýb o tom, že prídu o hosťovanie radu ďalších udalostí, pretože mnoho skupín hovorí: nechceme byť spájaní s touto značkou," povedal konzultant David Sangree.

The Trump Organisation čelí aj vyšetrovaniu v New Yorku. Tamojšia prokuratúra skúma roky hospodárenia firmy kvôli možným finančným a daňovým podvodom.

Prezident a jeho synovia však dúfajú, že nové podnikateľské príležitosti otvorí Trumpov odchod z Bieleho domu, s ktorým prestanú platiť obmedzenia týkajúce sa konfliktu záujmov a ďalšie reštrikcie. Lukratívne dohody očakávajú napríklad v Brazílii, Indii či Saudskej Arábii, kde Trumpova popularita s udalosťami posledných dní zrejme výrazne neklesne. Prezident by mohol zarobiť značné množstvo peňazí aj verejnými vystúpeniami a prejavmi. Dlhodobo sa diskutuje aj o tom, že by vytvoril vlastnú mediálnu spoločnosť či dokonca sociálnu sieť, hoci takéto snahy budú zrejme ťažké a mohli by naraziť na rad prekážok, napísal NYT.







Veľké firmy v USA sa po násilnostiach v Kapitole minulý týždeň rozhodli zastaviť finančné dary politikom, a to nielen republikánom, ale niektoré aj demokratom. Štyri z najväčších bánk v krajine, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup a Morgan Stanley, oznámili, že dočasne prestanú posielať sponzorské dary politikom po útoku stúpencov odchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol 6. januára. JPMorgan, najväčšia americká banka z hľadiska aktív, pozastavila príspevky politického akčného výboru pre republikánov aj demokratov „minimálne“ na nasledujúcich šesť mesiacov, uviedol hovorca Steve O’Halloran. Banka so sídlom v New Yorku využije tento čas na zváženie zmien v oblasti politického sponzorstva.



„Krajina čelí bezprecedentnej zdravotnej, hospodárskej a politickej kríze," uviedol šéf podnikovej zodpovednosti JPMorgan Peter Scher. „Poprední podnikatelia, politickí aj občianski lídri by sa mali teraz sústrediť na riadenie a pomoc tým, ktorí to zúfalo potrebujú. Neskôr bude dosť času na kampane," dodal.



Hovorca Bank of America Bill Halldin informoval tiež, že „násilný útok na americký Kapitol“ sa premietne do sponzorských darov politikom. Banka Wells Fargo oznámila, že „prehodnocuje svoju stratégiu finančnej podpory politikom vzhľadom na hrozné a tragické udalosti minulého týždňa". Väčšina bánk sa ale namiesto toho, aby sa zamerala na členov Republikánskej strany, rozhodla nateraz zastaviť dary všetkým zákonodarcom.



Najmenej tucet ďalších významných amerických spoločností, akými sú napríklad technologickí giganti Google, Microsoft a Verizon ako aj chemický koncern Dow či vydavatelia platobných kariet American Express, Mastercard, Amazon, účtovný gigant Deloitte, telekomunikačná firma AT&T, hotelový reťazec Marriott alebo Blue Cross Blue Shield, ktorá združuje 36 zdravotných poisťovní, sa pripojili k bankám a oznámili, že zastavujú sponzorské dary. Technologické firmy Twitter, Facebook a Amazon zároveň podnikli kroky na obmedzenie šírenia dezinformácií, ktoré by mohli podnietiť ďalšie násilie.

Výrobca pohľadníc Hallmark, ktorý je hlavným zamestnávateľom v Kansase, požadoval dokonca vrátenie peňazí od dvoch republikánskych senátorov, ktorí vzniesli námietky proti výsledkom volieb.

Chemický gigant Dow zašiel najďalej, keď oznámil, že zastaví sponzorské dary republikánskym zákonodarcom počas celého funkčného obdobia, čo je až šesť rokov v prípade Senátu.

General Electric zastaví finančné príspevky do konca roku 2022. Potom bude zamestnanecká rada, ktorá dohliada na politický akčný výbor, posudzovať žiadosti o podporu pre tých zákonodarcov, ktorí hlasovali proti víťazstvu Joea Bidena „od prípadu k prípadu“.