Brexit kontra vakcíny: Európske akcie čaká nádejný budúci rok

Zdroj: Reuters

Foto: getty images

dnes 13:29 -

Prieskum agentúry Reuters oslovil 26 manažérov fondov, stratégov a maklérov, ukazuje, že by sa ekonomická aktivita mohla vrátiť po svojom prepade počas COVIDu do normálu a že by sa index STOXX 600 do konca roka 2021 mohol vyšplhať na 430 bodov, čo je len o vlások pod februárovými rekordnými maximami. To by znamenalo 10,6 % nárast oproti pondelkovej uzatváracej cene a 60 % skok z marcového minima z 268 bodov, kedy karantény zavádzané po celom svete za účelom spomalenie šírenia pandémie vyvolali na globálnych trhoch útek do bezpečných aktív.

Sľubné výsledky troch farmaceutických spoločností vo vývoji vakcín podnietili vlnu optimizmu na globálnych akciových trhoch. Aj posledný prieskum verejnej mienky túto dramatickú zmenu očakávania pri indexe STOXX 600 signalizuje. V predchádzajúcom štvrťročnom prieskume sa hodnota indexu k decembru odhadovala iba na 375 bodov, na 410 bodov k decembru 2021.





"Európske ekonomiky a trhy môžu vďaka zlepšeniu globálneho výhľadu veľa získať," povedal Tomas Hildebrandt, hlavný portfólio manažér a stratég Evlia Bank v Helsinkách. "Očakávame, že pandémia bude potlačená, že sa vzťahy medzi USA a Čínou budú zlepšovať, čo podporí globálny obchod, a že bude pokračovať globálne ekonomické oživenie," dodal.



Zároveň ale varoval, že tu je stále značná neistota. Možné riziká pre európske akcie môžu podľa analytikov vzniknúť pri ďalších karanténnych opatreniach, neúspechu ohľadom dohody o brexite a pri pomalej politickej reakcii Európskej únie na zmiernenie ekonomických škôd pri pandémii.

Po sľubných výsledkoch farmaceutických spoločností AstraZeneca, Moderna a Pfizer zostáva tento mesiac nálada stále optimistická a rastie presvedčenie, že očkovacie vakcíny budú vo veľkej časti Európy k dispozícii začiatkom budúceho roka. "Aj keď tu sú celosvetovo riziká spojené s dodaním očkovacích programov, celkovo to vyzerá, že krajiny budú schopné podporiť návrat na hodnoty blízko normálu," povedal Neil Wilson, hlavný analytik trhu markets.com v Londýne.

Od oznámenia Pfizeru 9. novembra sa celosvetový ekonomický výhľad neustále zlepšuje, pričom kompozitný index PMI pre budúcu produkciu v eurozóne poskočil na 60,1 bodov v novembri z 56,5 bodov v októbri, čo je najvyššia hodnota od februára. Európske akcie doteraz v novembri vzrástli o 14v% a mieria k vôbec najlepšiemu mesiacu, hoci aktuálny štvrťrok bude pre spoločnosti kvôli obnove pandémie ťažké.

Akciám najviac zasiahnutým COVID-19, od ropy, cez banky, až po cestovanie a voľný čas, sa príliš nedarilo a očakáva sa, že budú opäť v obľube, akonáhle investori prerotujú od pandemických obľúbencov v podobe akcií veľkých technologických firiem.

Nemecký index DAX, na ktorom sú silne zastúpené priemyselné odvetvia, podľa prieskumu agentúry Reuters, do konca budúceho roka posilní o viac ako 10 % oproti súčasným úrovniam a dotkne sa hranice 14 500 bodov. A to už nie je veľmi ďaleko od rekordného maxima, ktorý dosiahol vo februári.

Podporu prinesú aj ďalšie očakávané stimuly zo strany Európskej centrálnej banky a európske dotácie za 1,8 bilióna eur na zotavenie z recesie. Tiež sa očakáva, že sa Londýn a Brusel na poslednú chvíľu zaistia dohodu o brexite.

Podľa prieskumu britský akciový index FTSE 100 dosiahne do konca budúceho roka 6 900 bodov, čo je o 8,9 % vyššie oproti pondelkovému záveru. Francúzsky CAC 40 by podľa odhadov mohol dosiahnuť 6172 bodov, čo je o 12,4 % viac, taliansky FTSE MIB 24000 bodov, o 10,6 % vyššie, a španielsky IBEX 9000 bodov, čo znamená nárast o 12,8 %.