Nádeje na vakcínu vytvárajú možných víťazov a porazených na akciovom trhu

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:21 -

Massachusettská biotechnologická spoločnosť Moderna minulý týždeň uviedla, že jej vakcína proti koronavírusu bola pri prevencii proti Covid-19 účinná na takmer 95 %. Táto správa prišla týždeň po tom, čo americký Pfizer a nemecký BioNTech odhalili podobné pozitívne výsledky zo štúdií s ich vlastnými vakcínami.

Zdá sa, že z pozitívnych správ o vakcínach najviac profitoval letecký priemysel zasiahnutý pandémiou. 16. novembra v súvislosti so správami spoločnosti Moderna dosiahli akcie spoločnosti United Airlines rast až o 8,6 %, zatiaľ čo spoločnosti American Airlines a Delta vyskočili zhruba o 6 %. Akcie vlastníka spoločnosti British Airways International Airlines Group vzrástli o 12,2 % po 40 % zvýšení, ku ktorému došlo po predchádzajúcom oznámení spoločnosti Pfizer. Analytici považujú vývoj vakcín za povzbudivú správu pre toto odvetvie, ktorého investori dúfajú, že sa obnovia tak služobné cesty ako aj cestovanie vo voľnom čase. Avšak pre letecké spoločnosti stále existujú „výzvy“, uviedol Brendan Sobie, nezávislý letecký analytik. „Dlhodobý výhľad na oživenie obchodných ciest je stále neistý," uviedol pre CNBC. „Existujú odhady, podľa ktorých by dopyt mohol trvale klesnúť až o 5 až 20 %, pretože spoločnosti už nevnímajú služobné cesty ako nevyhnutnosť.“





Ďalším sektorom, ktorý by mohol ťažiť z vakcíny sú komerčné nehnuteľnosti. Toto odvetvie bolo tvrdo zasiahnuté pandémiou a globálnym trendom „práce z domu“. Myšlienka životaschopnej vakcíny však zvýšila vyhliadky ľudí na návrat do práce v kanceláriách v centrách miest. IShares Global REIT ETF, ktorý sleduje zásoby nehnuteľností po celom svete, predstavuje nárast o približne 9 % od prvého dôveryhodného oznámenia vakcíny na svete 6. novembra. Za november je to viac ako 13 %. Akcie spoločnosti Empire State Realty Trust, trustu v oblasti investícií do nehnuteľností zameraného na kancelárske a maloobchodné nehnuteľnosti na Manhattane, po správach spoločnosti Pfizer vyskočili o viac ako 37 %. Akcie spoločnosti SL Green, jedného z najväčších komerčných prenajímateľov v New Yorku, vyskočili takmer o 37 %. Aj akcie najväčších britských kancelárskych prenajímateľov, Land Securities a British Land sa odrazili od dna a prekonali širší trh. Lee Fong, riaditeľ výskumu v spoločnosti komerčných nehnuteľností Jones Lang LaSalle, uviedol, že potenciálna vakcína ponúka nádej proti „neistote, ktorá trápi ekonomiky a trhy s nehnuteľnosťami“. Súdiac podľa prvotných reakcií trhu s nehnuteľnosťami „investori očakávajú, že z očkovania bude mať najväčší úžitok trh s nehnuteľnosťami pre maloobchody v Európe a USA, nasledovaný kancelárskym a pohostinským odvetvím,“ uviedol Fong. Je pravdepodobné, že postupný návrat k normálu bude impulzom pre „viac osôb s rozhodovacími právomocami, či už ide o nájomcov alebo investorov, aby pokročili v plánoch, ktoré mohli byť pozastavené, čo podporuje oživenie realitnej činnosti,“ poznamenal.





Spoločnosti zaoberajúce sa špičkovou technológiou, z ktorých mnohé akcie počas pandémie prosperovali, pretože ľudia trávili viac času na webe prihlásením sa z domova, zaznamenali od začiatku správ o úspechoch testov vakcín prešľapovanie na mieste. Aj keď sa väčšinou držali na úrovni, ktorú získali v roku 2020, určitú časť zisku odpísali potom, čo farmaceutické spoločnosti ponúkli pokrok v očkovaní.



Gigant elektronického obchodu Amazon, ktorého on-line nákupné služby sa stali kvôli pandémii nevyhnutnosťou pre milióny ľudí, spolu so službou streamovania videa, zaznamenali po správach spoločnosti Pfizer pokles svojich akcií zhruba o 5,1 %. Londýnsky maloobchod s potravinami Ocado klesol o 5,2 %. Na americkom trhu obchodované akcie spoločností Alibaba a JD.com zažili podobne volatilný november, hoci technologické akcie v Číne boli pravdepodobne viac ovplyvnené prudkým zásahom Pekingu do plánovanej počiatočnej verejnej ponuky spoločnosti Ant Financial, ako ktoroukoľvek správou v oblasti vakcín. Akcie spoločnosti Zoom Video, videokonferenčnej spoločnosti, ktorá sa tento rok stala pojmom, sa po správach o vakcínach spoločnosti Pfizer prepadli až o 17,4 %, pretože niektorí investori stavili na to, že sa pracovníci vrátia do kancelárií. Akcie amerického streamovacieho gigantu Netflix sa prepadli po oznámení spoločnosti Pfizer o 8,6 %. Tieto webové spoločnosti majú za sebou značný medziročný rast, ktorý si zachovajú. Pred novinkami od spoločnosti Pfizer zaznamenal program Zoom Video v roku 2020 prudký nárast o 635 %. Amazon a Netflix vzrástli o 79,2, respektíve 59,1 %. Niektorí analytici však predpovedajú, že pozitívny vývoj vakcín by mohol viesť k dlhodobejšiemu výpredaju akcií z koša „zostaňte doma“.