WSJ: Rusko chce v kríze zatrhnúť vyvážanie ziskov do zahraničia

Až doteraz ruské firmy, ktoré posielali zisky vo forme dividend alebo úrokových výnosov holdingom v zmienených jurisdikciách, platili v Rusku dane v priemere dve percentá. Pravidlo bolo spočiatku zavedené pre zahraničné spoločnosti, aby ich to povzbudilo na podnikanie v Rusku tým, že tam sa len mierne zdaňovali zisky, ktoré vracali do svojich domovských krajín. Ruské spoločnosti však túto medzeru v pravidlách dlhší čas využívali na znižovanie daní.

Rusko na väčšinu úrokových príjmov uplatňuje daň 20 percent a 13 percent ako daň príjmov z dividend. Na Cypre môže byť podobná daň aj nulová. Ruská vláda daň na väčšinu úrokových výnosov či dividend, ktoré spoločnosti prevádzajú na Cyprus, Maltu, alebo do Luxemburska, zvýši na 15 percent. Očakáva, že tak získa vyše dve miliardy dolárov ročne. Napríklad na Cypre sídlia stovky ruských spoločností. Patrí medzi ne poľnohospodársky konglomerát Rusagro Group, internetová skupina Mail.ru či sprostredkovateľ platieb Qiwi. Skupina O'Key Group, ktorá má v Rusku 160 supermarketov, sídli v Luxembursku. Najväčšia ruská technologická spoločnosť Yandex a najväčší maloobchodný predajca X5 Retail Group sídli v Holandsku.

Zmena je súčasťou dlhodobej snahy prezidenta Vladimira Putina zamedziť odlivu financií z krajiny a vracať do nej ruský kapitál. WSJ tento krok Moskvy označuje za doteraz najagresívnejšie opatrenie, ako do krajiny vrátiť daňové príjmy.



Koronakríza a nízka cena ropy majú veľký dopad na príjmy štátneho rozpočtu a krajinu stiahli do recesie. Boli katalyzátorom k tomuto rozhodnému kroku, uviedol námestník ministra financií Alexej Sazanov.

Ruská štátna pokladnica potrebuje hotovosť. Za deväť mesiacov tohto roka nahromadila rozpočtový deficit 23 miliárd dolárov. Podľa Medzinárodného menového fondu ruská ekonomika tento rok klesne o 4,1 percenta.