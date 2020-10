Zdravotné aj úrazové: Na Slovensko prichádza poistenie pre psov a mačky

Zdroj: ČSOB,PETEXPERT

Foto: getty images

dnes 0:12 -

„Preskúmali sme si možnosti slovenského trhu a vieme, že zo strany majiteľov psov a mačiek je o tento druh poistenia veľký záujem. Navyše, počas posledných mesiacov pandémie sme zaznamenali, že slovenské domácnosti si obstarali alebo majú v pláne prijať nového štvornohého miláčika ako člena rodiny. Radosť robia pritom nielen vo viacčlenných rodinách, ale aj v tzv. single domácnostiach,“ hovorí Derek Cummins, spoluautor poistenia PetExpert.

PetExpert je prvé on-line poistenie tohto druhu na Slovensku a vo všeobecnosti ide o prvé veterinárne poistenie u nás. Fungovať bude cez sieť zazmluvnených veterinárnych kliník, pričom v úvodnej fáze ich je 15. Majitelia majú zmluvného veterinára napríklad v Bratislave, Trenčíne, Žiline, v Banskej Bystrici, či v Košiciach. Ak sa majiteľ psa alebo mačky rozhodne uzatvoriť poistenie, môže tak urobiť pri bežnej návšteve svojho veterinára. Nemusí navštíviť pobočku poisťovne alebo zdĺhavo hľadať a vypisovať formuláre cez internet. „Nami zazmluvnený veterinár zapíše zviera po splnení podmienok do online evidencie. Po uplynutí zmluvnej lehoty môže majiteľ zvieraťa využívať všetky benefity poistenia, ktoré je férové a transparentné,“ dopĺňa Derek Cummins.

Poistenie je možné uzatvoriť len pre psov a mačky, ktoré sú staršie ako osem týždňov. Horná hranica veku na uzatvorenie poistenia pre psov je daná veľkosťou ich plemena – malé plemená psov nesmú byť staršie ako desať rokov, stredne veľké psy je možné poistiť do ôsmich rokov. Veľké plemená psov nesmú mať v deň uzatvorenia poistenia viac ako šesť rokov. V prípade mačiek je maximálny vek pri vstupe osem rokov. Ak sú pes alebo mačka poistené, jeho majiteľ môže využívať služby zmluvných veterinárnych kliník a veterinárov až do smrti zvieraťa.

Po ošetrení psa alebo mačky platí ich majiteľ spoluúčasť na poistení vo výške 10 percent. Zvyšok za neho zaplatí ČSOB Pojišťovna, ktorá je partnerom a poistiteľom. „Ako prvá poisťovňa prinášame na slovenský trh takýto typ poistenia. Chceme využiť naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako dva roky získali v susednej Českej republike. Klientom poskytujeme jednoduché podmienky a transparentné vybavenie ich žiadostí o preplatenie nákladov. Ak navštívia zmluvného veterinára, zaplatia len predpísanú spoluúčasť a ostatné náklady za realizované úkony zaplatíme za nich,“ hovorí Marek Cach, člen predstavenstva spoločnosti ČSOB Pojišťovna zodpovedný za poistné produkty.





Ak sa záujemcovia poistia u jedného zo zazmluvnených veterinárov, nemusia o preplatenie úkonov žiadať, peniaze za ošetrenie zvieraťa dostane od poisťovne priamo veterinár. „Roky pôsobím ako veterinárny špecialista - dermatológ aj v zahraničných nemocniciach, kde je veterinárne poistenie úplne bežné. Majiteľom zvierat totiž prináša mnoho výhod. Nemusia sa obávať neočakávaných vysokých účtov za ošetrenie a zároveň si môžu byť istí, že doprajú svojmu zvieratku to najlepšie možné ošetrenie priamo u špecialistu na daný problém. Aj u nás vo veterinárnej nemocnici v Žiline, poskytujeme služby špecialistov, ktoré nemusia byť najlacnejšie, najmä keď je nutná hospitalizácia alebo chirurgický zákrok. Takýchto ťažších prípadov máme v našej nemocnici desiatky mesačne,” hovorí odborný garant poistenia na Slovensku, MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS.

Pre slovenský trh sú dostupné tri druhy poistenia pre psov a tri balíky poistenia pre mačky. Ak máte psa, najlacnejší balík Štart stojí od 25 eur, pričom limit na ošetrenia za rok predstavuje 1 200 eur. Stredný balík Basic vyjde majiteľa psa od 30 eur mesačne, pričom môže so svojim miláčikom absolvovať zákroky za 2 000 eur ročne. Tento balík zahŕňa aj náklady na nájdenie a opatrovanie psa. Najvyšší balík Premium môže mať majiteľ od 35 eur mesačne, pričom obsahuje vyšší limit na veterinárne vyšetrenia (do 3 000 eur), ale napríklad aj poistenie straty alebo odcudzenia psa, či poistenie smrti zvieraťa. V prípade mačiek začínajú jednotlivé balíčky s o päť eur nižšou cenou. Cena pre konkrétne zviera je vypočítaná individuálne. „Myslím si, že mnoho našich zákazníkov sa možnosti poistenia poteší. Získajú kvalitné poistenie zvieraťa so zrozumiteľnými podmienkami a jednoduchým čerpaním priamo v nemocnici,” dopĺňa doktor Marcel Kovalík.