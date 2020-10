Obchvat Partizánskeho chcú vybudovať v nasledujúcich rokoch

dnes 12:46 -

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR plánuje zabezpečiť výstavbu obchvatu Partizánskeho. Stavba by mala odľahčiť nápor dopravy na hlavnom ťahu mestom, realizovať by sa mala v rámci preložky cesty I/64, ku ktorej má už rezort k dispozícii štúdiu realizovateľnosti I/64 Žilina - Topoľčany.

Rezort dopravy plánuje v novembri v Bratislave zabezpečiť rokovanie pracovnej skupiny za účasti Slovenskej správy ciest, ministerstva dopravy, mesta, avizoval v piatok (9. 10.) po rokovaní so zástupcami mesta štátny tajomník rezortu Jaroslav Kmeť. "Začneme aktívne riešiť prípravu tejto cesty a preložky, ktorá by mala byť financovaná z budúcich eurofondov, pretože zelená doprava a obchvaty miest by mali byť oprávneným titulom na financovanie," ozrejmil Kmeť.

Posun v termínoch výstavby obchvatu Partizánskeho primátor Jozef Božik podľa svojich slov víta, už v nasledujúcom desaťročí, teda od roku 2021, by podľa neho mali byť práce také zintenzívnené, že obchvat bude v nasledujúcich desiatich rokoch i vybudovaný. "Zatiaľ máme prísľub, že vláda má veľkú ambíciu okrem Prievidze urobiť prekládku i v Partizánskom. Nateraz sa javí, že by na to mali byť aj finančné prostriedky," ozrejmil primátor.

S výstavbou obchvatu sa pôvodne podľa teórií počítalo v roku 2035 alebo 2040, posun v termíne, ktorý má byť podstatne skôr, je podľa neho dobrou správou nielen pre samosprávu, ale hlavne pre miestnych obyvateľov. "Hlavne pre tých, ktorí používajú motorové vozidlá a prechádzajú mestom, lebo vieme, aké sú tu situácie medzi 14.00 h a 16.00 h, že je to veľmi komplikované," podčiarkol.

Rezort dopravy počíta i s opravou cesty I/64, ktorú zahrnul ako jednu z priorít v rámci veľkoplošných opráv ciest prvej triedy. Investovať do nich plánuje 200 miliónov eur, s prácami chce začať budúci rok.