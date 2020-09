Oplatí sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? 6 parametrov, ktoré vám najrýchlejšie ukážu rozdiel medzi poisťovňami

Zdroj: OVB

Foto: getty images;TASR/Martin Baumann

dnes 0:42 -

Aj keď rozsah verejného zdravotného poistenia určuje zákon a je rovnaký pre všetky poisťovne, tie sa predsa len odlišujú. A to v prístupe aj benefitoch, ktoré poskytujú nad rámec verejného zdravotného poistenia. Počet výhod sa pritom každý rok zvyšuje. „Ideálne je hľadať v ponuke benefitov všetky, ktoré dokážete využiť vy a vaša rodina. A ak zistíte, že vám bude lepšie v druhej poisťovni, nie je dôvod váhať s prestupom,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Sieť lekárov tam, kde žijete

Žiadny benefit nemôže vyvážiť fakt, ak vo vašom meste či okrese nenájdete lekára-špecialistu, ktorý má zmluvu s vašou poisťovňou. Ak zvažujete zmenu, preverte si, že aj vaša budúca poisťovňa má podchytených všetkých lekárov, ku ktorým chodíte. Nemá zmysel porovnávať celkové počty na webe, tie sú takmer identické, sústreďte sa výlučne na svojich lekárov.



Finančná úspora na doplatkoch

Platby zdravotných poisťovní u jednotlivých špecialistov za jednotlivé výkony sa líšia. Bežný človek to typicky pociťuje na doplatkoch: u rovnakého lekára môžete s jednou poisťovňou doplatiť za rovnaký úkon v desiatkach eur, s inou ani cent. Rozdiely sa nedajú paušalizovať, ale ak existujú, pohybujú sa typicky v rozmedzí 10-50 eur za úkony pri jednej návšteve. Spýtajte sa svojich lekárov, koľko by ste doplácali, ak by ste boli v inej poisťovni.

Odmeňovanie za prevenciu a liečbu

Je dobré hľadať poisťovňu, ktorá vás motivuje a odmeňuje za starostlivosť o zdravie. Napríklad Dôvera ponúka možnosť prednostného objednania na mamografiu do 10 dní a má tiež osobitný program Dôvera pomáha diabetikom, v ktorom odmeňuje za dodržiavanie liečebného režimu a starostlivosť o vlastné zdravie. Union a VŠZP sa zase snažia o lepšiu prevenciu rakoviny.

Bonusy / zľavy

Zoznam výhod, benefitov či bonusov je v každej poisťovni dlhý. Najlepšie je pozrieť si ich na webe jednotlivých poisťovní alebo sa spýtať svojho finančného sprostredkovateľa, ktorý má prehľad. Osobitnou kategóriou sú finančné výhody a zľavy, ktoré vám aj priamo šetria peniaze. „Najsilnejšiu ponuku benefitov má Dôvera. Ak ste v nej poistený, vráti vám doplatky za lieky pre vás a vaše deti do 200 eur, preplatí 100 eur ročne za zákroky u zubára a dáva zľavy na kúpeľné pobyty. Od januára 2021 sa príspevok na zubára zvyšuje na 150 eur. Dôvera má navyše program Bojovníci za zdravie, cez ktorý môžu poistenci požiadať o príspevok na liečbu, ktorú poisťovňa z verejného poistenia neplatí,“ radí Búlik. Union má v ponuke napríklad 50-percentnú zľavu na cestovné poistenie a príspevok 100 eur na ošetrenia u zubára. Všeobecná zdravotná poisťovňa zase prišla s benefitom 100 eur na člena skupiny, ktorú si poistenci vytvoria v špeciálnej aplikácii, 25 % na kúpeľný pobyt pre samoplatcov a 15 % na kúpu tlakomeru.

Papier alebo online

Poisťovňa vám vie ušetriť čas, napríklad pri aktualizácii údajov (ak zmeníte adresu bydliska alebo sa vydáte) alebo kontrole (napríklad, aké lieky máte predpísané). Vo vybraných poisťovniach nemusíte chodiť vôbec na pobočku – online vybavíte všetky zmeny a získate informácie. Zo skúseností vyplýva, že najlepšiu elektronickú pobočku má Dôvera. Tá k tomu pridáva aj infolinku a tiež možnosť objednať sa bezplatne k časti lekárov cez web.

Poisťovňa v mobile

Dôvera ponúka všetkým poistencom možnosť inštalovať si praktickú aplikáciu do mobilu. Máte v nej údaje o zdraví z elektronickej karty aj preukaz seba a svojich detí, ak si náhodou zabudnete plastovú kartičku. Union má aplikáciu Domáci doktor, ktorá pomáha zorientovať sa pri prvých príznakoch ochorení. Naopak, v parametri čakacích dôb sú rozdiely v posledných rokoch iba minimálne. Navyše, vyslovene závisia od konkrétnej nemocnice a na poistencov každej poisťovne sa vzťahujú prakticky rovnako.

Na prestup stačí jeden podpis

Zmeniť poisťovňu je jednoduché. Stačí uzavrieť zmluvu s novou poisťovňou, ktorá zabezpečí výpoveď vo vašej pôvodnej „Najpohodlnejšie je, ak zavoláte svojmu finančnému sprostredkovateľovi, ktorý s vami spíše zmluvu a vybaví všetko potrebné,“ odporúča Marián Búlik. Ďalšími dvoma spôsobmi je možnosť uzavrieť zmluvu na webe alebo telefonickej linke a nechať si ju poslať na podpis kuriérom. Alebo osobne navštíviť pobočku. Pri zmene je však potrebné ustrážiť si dátum. „Vaša zmluva musí byť doručená do novej poisťovne najneskôr 30. septembra. Ak budete meniť v posledných septembrových dňoch, je lepšie osloviť finančného sprostredkovateľa, ktorý zmluvy doručí osobne do pobočky novej poisťovne,“ vysvetľuje M. Búlik. Zmena poisťovne je potom platná od 1. januára 2021, nový preukaz vám príde poštou. Starý preukaz už nemusíte vracať, na rozdiel od minulosti vám nehrozia žiadne sankcie.

A čo sa stane, ak názor zmeníte a uzavriete dve zmluvy v jednom roku? „Úrad uznáva ako platnú prvú zmluvu, ktorú ste podpísali. Ak však trváte práve na tej druhej, pošlite prvej poisťovni list, v ktorom odstupujete od zmluvy.“

Na Slovensku pôsobia len tri poisťovne

Po spustení pluralitného systému zdravotného poistenia bolo na Slovensku takmer 10 poisťovní. Postupne sa však ich počet zredukoval na súčasné tri. Najdlhšie na trhu pôsobí štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Má 2,98 mil. poistencov. Druhou najväčšou je poisťovňa Dôvera, ktorú vlastní finančná skupina Penta. Má 1,6 milióna poistencov. Najmenšou je Union zdravotná poisťovňa, za ktorou stojí holandská spoločnosť Achmea. Aktuálne sa stará o 572-tisíc poistencov.

Zoznam benefitov jednotlivých poisťovní:

https://www.dovera.sk/poistenec/preco-byt-v-dovere

https://www.vszp.sk/vyhody-zlavy/zdravotne-benefity/

https://www.union.sk/vyhody-pre-poistencov