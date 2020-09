Akcie Tesly sa prepadli o 30 %. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Cenová manipulácia v podaní Softbank

Japonskí finančníci v posledných mesiacoch manipulovali s cenou na akciách spoločnosti Tesla Motors. Používali na to sofistikovanú opčnú stratégiu, ktorá viedla k tomu, že rástli reálne nákupy akcií, čo zvyšovalo cenu. Investičná banka Softbank tak využila trhový mechanizmus a špecifické prepojenie opčného a akciového trhu na to, aby posunula cenu akcií. Jej operácie sa na prvý pohľad javili ako nezmyselné „vyhadzovanie peňazí“. Bol za tým však skrytý sofistikovaný mechanizmus, ktorý spôsobil, že cena v posledných mesiacoch prudko rástla.



Kto je vinníkom? Niekto, kto má nakúpený balík akcií Tesly a dostatočný obnos peňazí na to, aby každý týždeň vynakladal 10 miliónov na bezcenné opcie. Prvým odhaleným je Softbank, ktorá priznala, že túto stratégiu používala v posledných mesiacoch na akciách Tesly, Zoomu či Applu. Špekuluje sa, kto ďalší je do tejto činnosti zapletený a či budú viesť stopy k zakladateľovi Elonovi Muskovi. V čase, keď boli akcie na vrchole, emitoval nové za 5 mld. USD. Zdá sa, že išlo priam o zázračné načasovanie emisie. Od tohto momentu sa zastavili nákupy na prvý pohľad bezcenných opcií a cena akcií Tesly poklesla o 30 %.

ECB nezvýšila stimuly

Udialo sa tak napriek tomu, že dáta inflácie sú najhoršie za posledných 5 rokov. Celková inflácia sa dostala do záporu, čo znamená, že ceny tovarov a služieb v Európe medziročne poklesli. Tento fakt ECB ospravedlnila tým, že ide hlavne o potraviny, ktoré ovplyvnili vývoj inflácie. Spotrebiteľský dopyt je pomerne dobrý a ECB zlepšila výhľad HDP pre tento rok. Ešte v júni očakávala pokles na úrovni -8,7 %, v súčasnosti hovorí o -8,0 %. Zdôraznila, že pozorne sleduje vývoj menového kurzu. Ekonomická obnova je lepšia, ako sa pôvodne očakávalo, avšak rast nových nakazených brzdí optimizmus a vytvára obavy. Ďalšie pokračovanie hospodárskej obnovy bude naviazané na vývoj zdravotnej situácie. Čím prísnejšie opatrenia, tým pomalšie sa bude hospodárstvo zotavovať.

Zasadnutie Fedu a Bank of England

Najbližší týždeň nás čaká zasadnutie americkej centrálnej banky Fed a britskej centrálnej banky Bank of England. V USA prebieha robustná ekonomická obnova. Vidíme zlepšujúce sa čísla z trhu práce aj rastúcu infláciu. Na druhej strane je pandemická situácia stále nezvládnutá. Viac svetla do celej situácie vnesie stredajšie večerné zasadnutie spomínaných bánk.



Prečítajte si: Tri dôvody, prečo Slováci zhodnocujú svoje peniaze čoraz menej