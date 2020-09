Volkswagen nepotrebuje 4-dňový pracovný týždeň na udržanie miest

dnes 18:01 -

Nemecká automobilka Volkswagen nevidí dôvod na 4-dňový pracovný týždeň vo svojich závodoch s cieľom udržať pracovné miesta. A to aj napriek postupnému presunu k elektrickým autám, ktorých výroba si vyžaduje menej zamestnancov. Povedal to pre nedeľník Welt am Sonntag predseda zamestnaneckej rady vo Volkswagene Bernd Osterloh.

Najväčšia odborová organizácia v Nemecku IG Metall v polovici augusta navrhla začať rokovania o skrátení pracovného času, čo by podľa odborárov umožnilo udržať pracovné miesta v situácii, keď na priemysel tlačí koronakríza, ako aj zmeny v automobilovom sektore.

Ako však povedal Osterloh pre Welt am Sonntag, súčasný plán vo VW na znižovanie nákladov je dostatočný na prekonanie koronakrízy aj iných problémov. "V tomto momente skracovanie pracovného času neriešime," povedal Osterloh.