Cestovné poistenie vás pred COVID-19 neochráni všade

Zdroj: OVB

Foto: SITA/AP

dnes 0:50 -

Obyvatelia Slovenska môžu aktuálne cestovať na letnú dovolenku už do viac ako dvoch desiatok európskych krajín. Aj keď sa záujem o cestovanie do zahraničia rozbieha podľa cestovných kancelárií len pomaly, aj tento rok pocestujú do zahraničia bezpochyby tisícky Slovákov. Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik radí, čo sa zmenilo pri cestovnom poistení a na čo si dať pozor.

Cestovanie do krajín mimo zoznamu je rizikové, cestovné poistenie neochráni

Otvorenie hraníc znamená, že Slováci môžu voľne do týchto krajín cestovať bez toho, aby sa na nich vzťahovala karanténa pri návrate späť na Slovensko. Do zvyšku sveta ministerstvo zahraničia naďalej odporúča necestovať, zároveň pri návrate platí povinnosť ohlásiť sa Úradu verejného zdravotníctva, izolovať sa v domácom prostredí a nechať sa otestovať. „Cestovanie do krajín mimo zoznamu je rizikové aj preto, že cestovné poistenie vás v prípade ochorenia na COVID-19 nechráni. Žiadne cestovné poistenie totiž nekryje také udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej súvislosti s epidémiou tohto koronavírusu. Ak ochoriete a budete sa liečiť v zahraničí, poisťovňa bude prihliadať na to, v ktorej krajine sa vám ochorenie prihodilo. To znamená, že pri ceste do krajín mimo zoznamu povolených krajín reálne riskujete, že všetky náklady si budete musieť hradiť sami. Takéto cesty je preto treba dobre zvážiť,“ odporúča Marián Búlik.

Karanténa nie je liečenie ochorenia. Cestovné poistenie tieto náklady nepokrýva

Mnoho krajín sveta má aj naďalej platnú povinnosť podrobiť sa povinnej karanténe pri príchode zo zahraničia. Ak sa do nej dostanete, musíte náklady znášať výlučne sami. „Chcem prízvukovať, že karanténa nie je považovaná za liečenie ochorenia. To znamená, že náklady spojené s karanténou nie sú považované za liečebné náklady. Ak vás teda niekde pošlú do karantény, budete si ju musieť kompletne zaplatiť sami, cestovné poistenie vám nepomôže,“ vysvetľuje Marián Búlik.

Ak cestovka nezruší zájazd sama, poistenie storna vám nepomôže

Slovenský parlament nedávno prijal zákon, ktorý sa snaží riešiť situáciu krachujúceho sektoru cestovných kancelárií a náhrad za zájazdy, ktoré sa kvôli korone nemohli uskutočniť. Zhrňujúco možno povedať, že zákon je nastavený výrazne v prospech cestových kancelárií. Možnosti storna zájazdu sú pomerne striktné. Základnou voľbou je akceptovať niektorú z ponúk cestovnej kancelárie na náhradnú dovolenku v inej destinácii, resp. v inom termíne. Cestovná kancelária môže zájazd odložiť až do konca augusta 2021. „Ak to neprijmete a budete chcieť zájazd zrušiť, máte na to síce nárok, avšak peniaze uvidíte možno až v septembri 2021. Dôvodom je logicky zlá finančná situácia cestoviek, keďže cestovný ruch zasiahla koronakríza najviac. V tomto vám nepomôže ani poistenie storna zájazdu. Takéto poistenie totiž nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie alebo pandémie,“ hovorí Marián Búlik.





Jediný spôsob, ako sa rýchlejšie dostať k svojim peniazom, je prípad, keď let alebo zájazd zruší samotný poskytovateľ, či už cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť. Kým pri letenkách to bola počas koronakrízy bežná situácia, pri cestovných kanceláriách je to nereálne očakávať.

Cestovné poistenie vám pri odložení zájazdu niekde vrátia

„Istou útechou aspoň je, že na trhu sú niektoré poisťovne, ktoré vám vrátia financie za cestovné poistenie kúpené s predstihom. Ak teda ešte nemáte zakúpený zájazd alebo vaša dovolenka či let boli zrušené kvôli koronakríze alebo karanténe v cieľovej destinácii, poisťovňa vám vráti zaplatené poistné z dôvodu straty poistného záujmu. To sa však, samozrejme, vzťahuje len na krátkodobé poistenie, nie na celoročné cestovné poistenie,“ dopĺňa Marián Búlik z OVB.

Cestovné poistenie v „povolených krajinách“ vás chráni rovnako ako predtým

„Ak dnes vycestujete do niektorej z ministerstvom vybratých európskych krajín, ochoriete a musíte sa v zahraničí liečiť, všetky náklady kryje cestovné poistenie. Čiže úplne rovnako ako po predchádzajúce roky,“ vysvetľuje M. Búlik. Ak by ste potrebovali kvôli ochoreniu prepravu či repatriáciu, s platným cestovným poistením s krytím liečebných nákladov na to máte nárok.

V poistení doplnkových asistenčných služieb je tiež krytý predčasný návrat do SR, a to aj v dôsledku epidémie alebo pandémie v mieste pobytu. „Ak teda cestujete do jednej z krajín na zozname, nezabudnite na cestovné poistenie, chráni vás pred veľkými výdavkami rovnako ako po iné roky.“