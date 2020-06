Pri druhej vlne by ekonomika klesla až o 12,4 %, oživenie by bolo pomalšie

dnes 14:01 -

Prípadná druhá vlna pandémie nového koronavírusu by slovenskú ekonomiku vo štvrtom kvartáli stiahla opätovne do recesie. Hospodárstvo by v takom prípade za celý rok kleslo až o 12,4 %. Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v rizikovom scenári novej prognózy, ktorú zverejnilo v utorok. V základnom scenári očakáva pokles ekonomiky o 9,8 %.

“V rizikovom scenári predpokladáme, že Slovensko a jeho kľúčových zahraničných partnerov zasiahne druhá vlna v poslednom kvartáli roka 2020. V snahe znížiť spoločenské náklady obnovia krajiny preventívne opatrenia, ktoré však po skúsenosti s prvou vlnou budú adresnejšie a ekonomicky šetrnejšie,” priblížil v komentári k prognóze Inštitút finančnej politiky (IFP).

Prepuknutie druhej vlny by stlačilo rast váženého hrubého domáceho produktu (HDP) obchodných partnerov Slovenska o dodatočné 2 %. V dôsledku toho by sa oživenie ekonomiky presunulo až do roku 2021 a bolo by zároveň oveľa pomalšie. Kým základný scenár prognózy predpokladá budúci rok rast o 7,6 %, ten rizikový iba o 2,8 %.

Pri horšom vývoji by sa zamestnanosť v tomto roku znížila o 3,3 % a v roku 2021 o ďalších 0,4 %. “Negatívny ekonomický vývoj by priniesol zhoršenie výhľadu salda verejného rozpočtu, čo by následne viedlo k nutnosti silnejšej konsolidácie verejných financií,” dodal IFP.