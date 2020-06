Dr. Skaza pre Der Spiegel: Kto udáva smer na Wall Street a prečo ľudia vyšli do ulíc

Zdroj: Der Spiegel

Foto: SITA/AP

dnes 9:38 -

"Akciový trh klame sám seba, investori vsádzajú na ďalšie stimulačné balíky a prudké oživenie ziskov. Pre ľudí v Spojených štátoch to ale neznamená nič. Na Wall Street udávajú smer veľké korporácie, najmä banky a veľké technologické firmy. Tie krízu prežijú, pretože štát ich nikdy nenechá padnúť. Budú prepúšťať, znižovať náklady a nakoniec budú mať viac trhovej sily ako na začiatku. Ale menšie firmy také veci nemôžu robiť a padnú. Každá druhá reštaurácie v New Yorku podľa môjho názoru zbankrotuje, ale McDonald’s prežije," uviedol ekonóm.

Roubini predpokladá, že 10 % najbohatších Američanov drží 80 % všetkých akcií, ale 75 % Američanov nemá žiadne akcie. Podľa prieskumu Fedu nemá 40 % Američanov ani 400 dolárov pre prípad finančnej núdze. A táto núdza podľa ekonóma nastala práve teraz a to je dôvod prečo ľudia vychádzajú do ulíc. Dokazuje to aj skutočnosť, koľko mladých bielych ľudí sa rozhodlo demonštrovať. Sú to často tí, ktorí majú skrátené pracovné úväzky, už nedostávajú štátnu pomoc a v tejto chvíli nemajú z čoho platiť účty.

Roubiniho čierny scenár sa týka aj nadchádzajúcich amerických prezidentských volieb. Ekonóm tvrdí, že Donald Trump sa svojej funkcie len tak ľahko nevzdá a nemusí uznať výsledky blížiacich sa volieb. Pokiaľ budú tesné, "nepôjde na pred súd, ale bude viniť Čínu, Rusko, černochov či imigrantov a správať sa ako diktátor v banánovej republike." Roubini dokonca verí, že môže "povolať svojich zástancov do zbrane".







Ohľadom monetárnej politiky ekonóm uviedol, že Fed už urobil viac, než musel, a je to správne, pretože sa snažil zabrániť deflácii. Zároveň ale stráca svoju nezávislosť, čo je podľa ekonóma zrejmé napríklad z toho, ako jeho vedenie reagovalo v roku 2018 na prepad akciového trhu po tom, čo Fed oznámil utiahnutie monetárnej politiky. Súčasná politika "v dlhom období povedie k inflácii".

Podľa Roubiniho sa postupne prejaví pokles agregátnej ponuky vyvolaný deglobalizáciou. Globalizácia totiž dosiahla vrchol ešte pred súčasnou krízou a pandémia jej úpadok len znásobila. Ekonóma neprekvapuje koľko peňazí v súčasnosti dáva Európa na stimuláciu. Ide podľa neho o snahu o záchranu eura a podporu zraniteľných krajín, ako je Taliansko. Ak by Taliansko krachlo a odišlo z menovej únie, "všetko by skončilo." Nemecko našťastie pochopilo, že "nemôže neustále so všetkým nesúhlasiť".

Globálna ekonomická aktivita sa Roubiniho v druhom polroku tohto roka zdvihne. Rozhodne však nedosiahne úroveň z obdobia pred pandémiou. A to ani v roku 2021.