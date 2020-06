EK začala vyšetrovať dohodu automobiliek FCA a PSA o fúzii

dnes 9:46 -

Obe automobilky chcú vytvoriť štvrtého najväčšieho výrobcu vozidiel na svete, čo by im pomohlo zvládnuť spomalenie dopytu a zdieľať náklady na výrobu ekologickejších vozidiel, ktoré budú spĺňať prísnejšie predpisy o emisiách.

Dohoda spojí talianske a americké značky, ako sú Fiat, Maserati, Jeep, Dodge, Ram a francúzsky Peugeot, Citroën a tiež Opel a DS pod jednou strechou.

Európska komisia (EK) má ale obavy z vysokého podielu zlúčenej spoločnosti na trhu s malými dodávkami.

„V mnohých krajinách je spoločnosť PSA alebo FCA už lídrom na trhu ľahkých úžitkových vozidiel a ich zlúčenie by viedlo k odstráneniu jedného z hlavných konkurentov,“ uviedla EK.

Podľa Komisie môže dohoda obmedziť hospodársku súťaž v Belgicku, Chorvátsku, Českej republike, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Litve, Luxembursku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku, v Slovinsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. Stanovia tiež konečný termín na rozhodnutie na 22. októbra.

Oba koncerny potvrdili, že ich cieľom je uzavrieť dohodu o zlúčení do konca 1. štvrťroka 2021.

„Keďže ďalej napredujeme prostredníctvom našich medzipodnikových projektových tímov, budeme podrobne informovať EK a ďalšie regulačné úrady o podstatných výhodách navrhovanej fúzie pre našich zákazníkov, európsky priemysel a každú z firiem,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.

Obe automobilky počas predbežného skúmania dohody odmietli ponúknuť ústupky, ktoré by zmiernili obavy úradov z narušenia hospodárskej súťaže v EÚ.

Ich dohoda už dostala zelenú v Spojených štátoch, Číne, Japonsku a Rusku.