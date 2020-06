Hroziaca katastrofa očami Deutsche Bank: 4 ničivé udalosti, ktoré by mohli byť horšie ako Covid-19

Zdroj: MarketWatch

Foto: getty images

dnes 3:41 -

Analytici banky pod vedením Henryho Allena tvrdia, že existuje pravdepodobnosť jedna ku trom, že v najbližšom desaťročí dôjde k naplneniu najmenej jednému zo štyroch hlavných rizík:

veľká pandémia chrípky zabije viac ako dva milióny ľudí,

nastane globálna katastrofická sopečná erupcia,

nastane veľká slnečná erupcia,

vypukne svetová vojna.

Ak je časový rámec dve desaťročia, potom je to 56 % pravdepodobnosť, že dôjde k jednej z týchto katastrof, uviedli analytici na základe rôznych štúdií a hodnotení rizika. Z rizík bolo vynechané zemetrasenie, z dôvodu, že ide o viac-menej o regionálnu udalosť.



O možnosti slnečnej erupcie sa hovorí len zriedka, pravdepodobne preto, že posledná závažná udalosť tohto druhu bola v roku 1859, ale tím Deutsche Bank to považuje za pravdepodobnejší scenár ako vypuknutie svetovej vojny.

„Mohlo by dôjsť k veľkým výpadkom energie, pretože elektrické rozvodné siete sa poškodia, čo by následne malo dopad na celé hospodárstvo, pretože kritickú infraštruktúru nebude možné správne prevádzkovať. Mohlo by to znamenať straty na životoch, ak by výpadok ovplyvnil chod nemocníc a lekársku starostlivosť. Komunikácia by bola prerušená, mnoho platobných systémov by bolo nefunkčných. Rušenie signálu satelitov GPS by sa odrazilo nielen na aplikáciách jednotlivcov, ale aj priemyselných odvetví, ktoré sa spoliehajú na presné lokalizačné služby, v neposlednom rade napríklad aj lietadlá,“ píše sa v správe, ktorá cituje istú štúdiu o pravdepodobnosti výskytu veľkej slnečnej erupcie.

Za desať rokov je pravdepodobnosť výskytu 12 %, čo znamená, že v nasledujúcich 40-tich rokoch to bude 40 percentná pravdepodobnosť. Možno sa niektorí na základe tohto čierneho scenára poistia dostatočnou zásobou akumulátorov, alebo siahnu po záložnom zdroji.





Ďalším rizikom je, že tieto hlavné udalosti majú vopred nedefinovateľné dopady aj na oblasti, ktoré s nimi zdanlivo nesúvisia. Podobne ako súčasná koronakríza viedla k napätým vzťahom medzi USA a Čínou.

Analytici banky nenavrhli investičnú stratégiu, ktorá by brala do úvahy ich zistenia. Súdiac podľa súčasného stavu na trhoch by as najlepšou reakciou bol pravdepodobne nákup akcií.