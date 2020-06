Štvrtina pracovných miest sa neobnoví, pracovný trh čaká zmena

dnes 12:46 -

Pandémia nového koronavírusu a s ňou prijaté karanténne opatrenia už v súčasnosti vplývajú na zmeny pracovného trhu. Po vlne prepúšťania nebude takmer štvrtina pracovných miest opätovne obsadená. Do popredia sa bude čoraz viac dostávať digitalizácia a elektronizácia pracovných procesov či využívanie externých pracovníkov, uviedla outsourcingová spoločnosť Elanor Slovakia.

Jej výkonný riaditeľ Ivan Zizič očakáva, že pracovný trh bude po koronakríze silno zasiahnutý a takmer štvrtinu zrušených pracovných miest už zamestnávatelia neobnovia. Pandémia prinúti firmy aj k zmene spôsobu práce. "Dnešná situácia veľa firiem a aj ľudí naučí pracovať v digitálnom prostredí. Digitalizácia naberie úplne bezhraničné medze," myslí si Zizič.

Pre firmy sa podľa šéfa outsourcingovej spoločnosti stane kľúčová bezpečnosť a udržateľnosť podnikania s maximálnou mierou efektivity nákladov. Tiež očakáva zvýšenú podporu a rozvoj vedy a výskumu a takmer úplný presun do online prostredia. To veľkú časť firiem posunie vpred, no niektoré pre neschopnosť prispôsobiť sa môžu zaostať. "Som však optimista a z pohľadu biznisu to vnímam ako famózny akcelerátor pre nové nápady k digitalizácii a automatizácii. Ako dôsledok ostatnej ekonomickej a finančnej krízy vznikli nápady ako Airbnb, Uber a mnohé ďalšie," dodal Zizič.