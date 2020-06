Rakúšania chcú chrániť životné prostredie, Slováci ekonomickú výkonnosť

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 15:01 -

Prieskum zisťoval názor 1000 slovenských respondentov na to, ako by mal pokračovať život po karanténe, odpovede zbieral od 25. do 28. mája a následne ich porovnal s takmer 2000 odpoveďami obyvateľov Rakúska.



Viac sa zhodovali odpovede na voľbu medzi kupovaním lacnejších zahraničných výrobkov a drahších domácich. „V tomto prípade boli odpovede respondentov v oboch krajinách o niečo podobnejšie, avšak dôraz na domáce výrobky bol o mierne vyšší v Rakúsku. Na Slovensku kupovanie drahších domácich výrobkov podporili skôr mladší a vzdelanejší respondenti,“ napísali v prieskume.



„Porovnanie odpovedí respondentov na Slovensku a v Rakúsku dobre zodpovedá predstave Rakúska ako spoločnosti so silnejšie zastúpenými prívržencami trvalej udržateľnosti a postmaterialistických hodnôt. K tým sa na Slovensku približujú odpovede mladších respondentov. Napriek tomu, že Rakúsko disponuje silnejším hospodárskym výkonom ako Slovensko, v oboch krajinách mierne prevažuje názor, že krajiny postihnuté novým koronavírusom by si mali pomôcť skôr sami,“ uviedol Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.



Prieskum tiež odhalil, že cestovanie lietadlom vnímajú Slováci ako oveľa väčšie riziko než návštevu kina. Približne 46 % respondentov zo Slovenska považovalo cestovanie lietadlom za veľmi rizikové, pričom riziko stúpalo priamo úmerne s obavami respondentov z nákazy novým koronavírusom. Opatrnejšie sú ženy ako muži – 54,3 % žien by neodporúčalo kamarátovi cestovať lietadlom, z mužov označilo túto odpoveď 37,6 %.



Rozdiely v opatrnosti medzi pohlaviami sa potvrdili aj pri návšteve kina. Svojho kamaráta by od zájdenia do kina odradila štvrtina opýtaných žien, ale len 16,1 % mužov.