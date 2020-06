Veľký reštart: Musíme prestať merať úspech ziskom

Zdroj: WEF

Musíme pracovať na vytvorení sveta, ktorý bude oveľa odolnejší voči šokom, akým je súčasná pandémia Covid-19. Asi takto by sa dala zhrnúť hlavná myšlienka iniciatívy Veľký reštart, s ktorou prišlo Svetové ekonomické fórum v spolupráci s Princom Charlesom z Walesu.

Iniciatíva Veľký reštart bude hlavnou témou zasadania Svetového ekonomického fóra v roku 2021. Za cieľ si kladie podobne rozsiahlu transformáciu ekonomiky ako povojnové roky. "Nemali by sme riešiť len to, ako zmierniť dopady šírenia koronavírusu na hospodárstvo, mali by sme zacieliť na transformáciu ekonomiky, aby sme posilnili jej odolnosť a prispeli ku skvalitneniu života čo najväčšieho množstva ľudí," hovorí zakladateľ Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab.

"Musíme sa pýtať, čo je možné a potrebné urobiť inak. Firmy vo všetkých sektoroch by mali podporovať prechod k cirkulárnej bezemisnej ekonomike a štáty by mali podporovať vznik udržateľných a dlhodobých pracovných pozícií," menuje príklady šéfka Greenpeace International, Jennifer Morganová. "Vieme, akým problémom čelíme a kto nimi bol najviac zasiahnutý. Teraz je našou úlohou nájsť spôsob, ako im do budúcnosti predchádzať," dodáva.

Ekonómovia sa zhodujú, že hlavnou úlohou týchto dní je ochrana zdravia, jedným dychom však dodávajú, že pandémia nepriniesla len krízu zdravotnícku. Gita Gopinathová, hlavná ekonómka Medzinárodného menového fondu varuje, že najväčšou záťažou bude súčasná kríza pre krajiny, ktoré už predtým trápil vysoký dlh. "Ekonomicky silné krajiny nárast dlhu spojený s oživovaním ekonomík ustoja, v prípade menej rozvinutých a ekonomicky slabších krajín však bude potrebné pristúpiť k reštrukturalizácii dlhov či iným opatreniam," hovorí.

Niektorí experti v súvislosti s prakticky istou globálnou recesiou upozorňujú aj na problém deglobalizácie. "Je nutné, aby k stolu zasadli zamestnávatelia, zamestnanci a vlády a spoločne hľadali východiská zo súčasnej situácie na úrovni národnej, ale aj medzinárodnej. Kľúčové sú dlhodobá perspektíva a širšie otvorená ekonomika. Svet musí byť solidárny a musí zdieľať veci nielen dobré, ale aj zlé. Musíme sa oprostiť od merania a prejsť primárne k hľadisku udržateľnosti," radí predsedníčka Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC) Sharan Burrowová.