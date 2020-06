JTRE prevzala londýnskeho developera Sons&Co, získala financovanie pre projekt

dnes 11:16 -

Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) získala financovanie pre projekt Triptych Bankside a prednedávnom tiež uzavrela akvizíciu londýnskeho developera rezidenčných nehnuteľností Sons&Co London United. Spoločnosť tak pokračuje v rozvíjaní svojich aktivít na londýnskom realitnom trhu, informovala o tom vo štvrtok.

Na výstavbu projektu Triptych Bankside získal developer úver vo výške 177 miliónov libier od spoločnosti ICG Real Estate. Výstavba multifunkčného komplexu bude prvým projektom developera v Londýne. Pozostávať bude z troch veží na adrese 185 Park Street, prinesie takmer 170 bytov, viac ako 5600 štvorcových metrov (m2) kancelárií na prenájom, 1350 m2 obchodných priestorov a rovnako veľkú plochu pre kultúru. Projekt sa už stavia, dokončený bude pravdepodobne v roku 2022.

Spoločnosť Sons&Co, ktorú developer prevzal, za 30 rokov realizovala viac ako 550 bytov a domov najvyššieho štandardu v centrálnom Londýne v celkovej hodnote vyše 200 miliónov libier.

„Akvizícia Sons&Co urýchlila vybudovanie našej pozície v Spojenom kráľovstve. Realizujeme veľký projekt Triptych Bankside a o ďalšie sa zaujímame. Nebolo by to možné bez lokálnych znalostí a skúseností v celom procese developmentu. Preto sme radi, že sme formálne potvrdili náš vzťah so Sons&Co, vďaka čomu máme lokálny tím, ktorý nám pomôže zanechať výraznú stopu na londýnskom trhu,“ uzavrel výkonný riaditeľ JTRE London Juraj Marko.

Spoločnosť JTRE vstúpila na londýnsky trh nehnuteľností v roku 2018 kúpou projektu v štvrti South Bank. V septembri 2019 založila aj miestnu pobočku.