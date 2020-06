Koniec lacným letenkám? Nízkonákladové aerolinky odmietajú reštrikcie

Zdroj: Bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 8:43 -

Azda najradikálnejšie kroky podniká Rakúsko, kde vláda zavedie minimálny poplatok 40 eur, aby zamedzila zbytočnému cestovanie vzduchom, a pri letoch kratších ako 350 kilometrov zdvihne poplatky na 30 eur. Austrian Airlines okrem toho plánujú nahradiť lety do miest, ktoré sú vzdialené menej ako tri hodiny cesty vlakom od viedenského letiska, vlakovým spojením. Skončiť by tak mohli lety z Viedne do Salzburgu, a keď sa v tejto dekáde dokončia nové železničné tunely, aj lety z Viedne do Grazu a Klagenfurtu.

"Je dobré skoncovať s vecami, ktoré jednoducho nedávajú zmysel, napríklad s príliš lacnými letenkami," vyhlásil generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr. "Nedáva to zmysel ekologicky ani ekonomicky. V tomto ohľade si dokážem predstaviť zaviesť tieto zmeny aj v iných európskych destináciách."

Rakúsko, kde sú Zelení partnerom v koaličnej vláde, tiež plánuje dojednať klimatickú dohodu s nemeckou Lufthansou. Cieľom je ďalšie zníženie uhlíkových emisií a hluku. Podľa generálneho riaditeľa Lufthansy však bude možné staršie lietadlá nahradiť až vtedy, keď si to Austrian Airlines budú môcť dovoliť.



Redukovať lety na krátke vzdialenosti sa chystajú aj Francúzi. Štát pomôže aerolinkám Air France ale žiada, aby osekali domáce služby o 40 %. Paríž by chcel z Air France mať najzelenšie aerolinky na svete, preto okrem zníženia počtu domácich letov zavedie aj náhradu leteckého spojenia vlakovým, medzi mestami, ktoré sú od seba vzdialené na 2,5 hodiny cesty. Ani takéto kroky ale nestačia Greenpeace France, organizácia ich označila za vágne a vyzvala k ešte väčšiemu obmedzeniu letov. Emisie oxidu uhličitého by sa podľa súčasných návrhov znížili len o 6,6 %, tvrdí Greenpeace France.

Aj Holandsko by mohlo spojiť ekologické požiadavky s finančnou pomocou pre KLM, letecká spoločnť by tak musela obmedziť emisie CO2 a nočné lety.





Pre nízkonákladové aerolínie, ktoré bývajú ziskovejšie než tie štandardné a ktoré dostali oveľa menšiu štátnu pomoc, by takéto prvky zelenej agendy mohli byť značne obmedzujúce. Najväčšie európske nízkonákladovky Ryanair Holdings a východoeurópska jednotka Wizz Air už záchranným programom vytýkajú, že by mohli narušiť hospodársku súťaž na roky dopredu. Nemecká Lufthansa sa takýmto podmienkam vo svojom balíka pomoci vyhla. Wizz Air údajne o žiadnej požiadavke na minimálnu cenu leteniek nevie. Odmieta ale akékoľvek rozhodnutie, ktoré podkopáva slobodnú tvorbu cien a princípy EÚ týkajúce sa voľného pohybu služieb, ľudí, tovaru a kapitálu, píše Bloomberg. O možnom spochybnení základných princípov EÚ hovorí aj divízia Ryanairu, Lauda, nízkonákladovka fungujúca v Rakúsku. Aj táto firma reštrikcie leteniek odmieta.