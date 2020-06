dnes 17:01 -

Premiéri krajín by v ekonomicky ťažkých časoch mali byť pragmatickí, nemali by to byť len ideoví vodcovia. Aj v súvislosti s koronakrízou to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár vyhlásil v utorok v Prahe po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom.

"V týchto ekonomicky ťažkých časoch je veľmi dôležité, aby premiéri krajín neboli ideoví vodcovia, ale aby to boli pragmatickí ľudia, ktorí naozaj vedia vyviesť krajiny z ekonomickej krízy," skonštatoval Kollár s tým, že za pragmatického lídra považuje aj Babiša.

V súvislosti s krízou zdôraznil tiež potrebu podporiť cestovný ruch. Poznamenal, že aj o tom rokovali s premiérom Babišom. Česko označil za bratskú krajinu pre Slovensko, pričom Slovákov a Čechov nerozdeľuje výrazná jazyková bariéra.

Doplnil, že o podobných otázkach diskutoval aj s českým prezidentom Milošom Zemanom. Podľa Kollárových slov už Zeman dostal pozvanie na oficiálnu návštevu na Slovensko a ráta s ňou.