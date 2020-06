Ericsson očakáva v 2. štvrťroku v Číne odpisy zhruba za 1 miliardu SEK

dnes 12:16 -

Spoločnosť, ktorá získala zákazky na siete novej generácie 5G od troch hlavných operátorov v Číne, uviedla, že v aktuálnom 2. štvrťroku očakáva záporné hrubé marže v Číne. To odráža vysoké počiatočné náklady.

Ericsson už pri zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok varoval, že zvyšujúci sa podiel strategických zmlúv poškodí v 2. kvartáli jeho ziskovosť, a to najmä v dôsledku negatívnych hrubých marží v Číne.

Podľa mediálnych správ traja najväčší telekomunikační operátori v Číne: China Mobile, China Telecom a China Unicom, tento rok zadali zákazky na vybudovanie 5G sietí v hodnote miliárd dolárov väčšinou domácim firmám Huawei a ZTE.

Odpisy spoločnosti Ericsson sú pravdepodobne spojené s bezplatnými výrobkami, ktoré švédsky koncern poskytuje čínskym telekomunikačným spoločnostiam, domnievajú sa analytici JP Morgan Dodali, že investori budú chcieť jasnejší obraz situácie.

Ericsson, ktorý nezmenil svoje finančné ciele na roky 2020 a 2022, uviedol, že zatiaľ čo účasť na budovaní 5G v Číne ho v krátkodobom horizonte poškodí, očakáva zároveň "zdravú ziskovosť" počas trvania zmlúv.

Aj európsky konkurent švédskej firmy, fínska Nokia, získal podiel v 5G sieti spoločnosti China Unicom, ale nemá väčšie objednávky v Číne, keďže to často znamená stratu v prvých rokoch zmluvy.