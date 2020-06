Tisícky Britov majú záujem o dovolenku v zahraničí: Ryanair nebude rušiť lety napriek zavedeniu karantény

dnes 11:16 -

Írska letecká spoločnosť Ryanair nezruší lety do a z Británie napriek rozhodnutiu britskej vlády zaviesť pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia 14-dňovú karanténu. Uviedol to v pondelok šéf Ryanairu Michael O'Leary s tým, že tisícky Britov majú záujem o dovolenku v zahraničí.

Od pondelka platí v Británii povinná 14-dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich do krajiny. Vláda neustúpila ani po protestoch leteckých spoločností, okrem Ryanairu aj britskej easyJet a IAG, ktorá vlastní British Airways. Aerolínie pritom pohrozili právnymi krokmi.

Ako uviedla agentúra Reuters, karanténa má podľa vlády zabrániť novému nástupu choroby COVID-19, pričom v Anglicku sa jej porušenie bude trestať pokutou 1000 libier (1118 eur). Prehodnocovať sa bude každé tri týždne. Vláda medzitým rokuje s niektorými najčastejšie využívanými destináciami Britov, ako je napríklad Portugalsko, o "leteckých mostoch".

Na otázku, či Ryanair zastaví lety v júli a auguste, ak by karanténa zostala v tom období v platnosti, O'Leary uviedol, že nie, pretože o lety z Británie do zahraničia je obrovský záujem. Ako dodal, od 1. júla bude Ryanair lietať denne do viacerých destinácií v Portugalsku, Španielsku, Taliansku či Grécku.

Mnohé aerolínie predpokladali, že po dlhých týždňoch odstávky v dôsledku pandémie nového koronavírusu im pomôže letná sezóna. Britská karanténa však ich šance na výraznejšie zotavenie znižuje. O'Leary očakáva, že britskí turisti budú mať o lety do európskych krajín záujem, v opačnom prípade to však bude iné. Zahraničných turistov budú karanténne opatrenia odrádzať, čo sa negatívne odrazí na britskom cestovnom ruchu.