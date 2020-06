Len pomaly s tým optimizmom, obnova ešte neznamená zotavenie

Zdroj: dlacalle

Foto: SITA/AP

dnes 10:33 -

Indexy PMI (index nákupných manažérov) sa v eurozóne v máji dostali mierne nad očakávania, zostali však hlboko pod v sekcii výroby a služieb. Musíme pamäti, že sa ekonomike podarilo odraziť, ale to znamená iba toľko, že miera zhoršovania sa spomaľuje, nie to, že dochádza k zotaveniu. Všetky odvetvia zostali v máji hlboko v útlme, avšak s pomalším poklesom.

Na globálnej úrovni sa indexy produkcie zvýšili z rekordných minimálnych hodnôt v apríli, stále však naznačujú výrazné zníženie aktivity, ktoré viedli spoločnosti z oblasti cestovného ruchu a voľného času či dopravy, ako aj zdravotnícke služby, k rekordným poklesom. Vyplýva to z údajov indexov PMI spoločnosti Markit.



Hlavným dôvodom, prečo by sme mali zostať s optimizmom opatrní, je to, že máme dôkazy, ako sa čínska aktivita zotavovala len pomalým tempom, najmä v tých odvetviach, ktoré nie sú podporované vládnymi výdavkovými plánmi. Musíme tiež opatrne vnímať prichádzajúce údaje, pretože je celkom pravdepodobné, že väčšina popredných ukazovateľov vzrastie z historicky minimálnych úrovní z apríla, ale vysoká miera nezamestnanosti vo vyspelých ekonomikách a bezprecedentné zvýšenie výpadku produkcie väčšiny ekonomík môže tlmiť zlepšenie spotreby a investícií, ktoré mnohí analytici natoľko očakávajú.

Nezamestnanosť bude kľúčom k optimizmu pri obnove. Keď uvidíme, že rozvinutým ekonomikám sa darí obnovovať úroveň tvorby pracovných miest a znižovať mieru nezamestnanosti na úroveň pred krízou, môžeme začať veriť aj vo výraznejšiu spotrebu. Teraz je však jasné, že aj v dynamických a silných ekonomikách, ako sú Spojené štáty, bude pravdepodobne trvať 8 až 10 mesiacov, kým sa obnoví plná úroveň zamestnanosti z februára tohto roka. V eurozóne bude toto oneskorenie pravdepodobne trvať až 24 mesiacov.

Mzdy a úspory sú tiež kľúčom k presvedčeniu o rýchlom oživení. Nedávny kolaps využívania hospodárskej kapacity a hromadenie zásob len ťažko mohli podporiť vieru v oživenie ekonomiky vyvolaného kapitálovými výdavkami. Väčšina spoločností bude pravdepodobne sedieť na hotovosti a v budúcom roku sa bude venovať obnove súvahy, takže bude menej pravdepodobné, že bude investovať a prijímať pracovníkov rovnakým tempom, ako v roku 2019. Je nepravdepodobné, že by v tomto náročnom firemnom prostredí došlo k nárastu miezd. Jednou z vecí, ktoré môžu podporiť spotrebu v nasledujúcich mesiacoch, je to, že miera úspor domácností vzrástla, čo by mohlo pomôcť podporiť niektoré výdavky v mesiacoch júl až september.

V nasledujúcich mesiacoch budeme musieť sledovať zamestnanosť ako kľúčový motor akéhokoľvek zotavenia. Jediným spôsobom, ako podporiť rast orientovaný na služby a spotrebu, bude výrazný nárast prijímania do zamestnania a stabilný rast miezd. Je mimoriadne ťažké byť v súčasnej situácii optimistom, aj keď sa pozrieme na údaje z mája. Až do septembra si nebudeme istí, či je ozdravenie skutočné. Väčšina pozitívnych údajov dovtedy môže stúpať len kvôli efektu, že sa porovnávajú s veľmi zlým aprílom.