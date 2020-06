dnes 11:16 -

Poľsko v pondelok obnovilo vnútroštátne lety, ktoré boli zastavené pre obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu. Prvé lietadlo smerovalo ráno z Varšavy do prístavného mesta Štetín.

Poľská letecká spoločnosť LOT obnovila lety z Varšavy do siedmich miest v krajine, a tiež lety medzi Gdanskom a Krakovom. Celkovo plánuje vypraviť 30 letov denne.

LOT zaviedla na palubách nový hygienický režim, ktorý má brániť šíreniu koronavírusu. Do terminálov môžu vstúpiť iba cestujúci a po zmeraní teploty. Musia dodržiavať vzdialenosti 1,5 metra od ostatných. Povinné je nosenie tvárových masiek, a to aj v lietadle. Okrem toho pri letoch LOT je možné obsadiť iba každé druhé sedadlo.

Poľsko v polovici marca zastavilo leteckú dopravu cestujúcich. Následne boli povolené iba špeciálne lety na návrat občanov, ktorí uviazli v zahraničí. Približne 55.000 Poliakov sa takto vrátilo domov.

Nákladné lety pokračovali aj počas pandémie.

No hoci spoločnosť LOT obnovila vnútroštátne lety, zákaz medzinárodnej leteckej dopravy platí do 6. júna. LOT plánuje obnoviť lety do zahraničia od 14. júna.

V roku 2019 prešlo cez poľské letiská približne 49 miliónov cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 7 %.